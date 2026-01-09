Tren Mitre: 49 días sin el ramal Tigre y más de 2,000 días de interrupciones desde 2015

Trenes Argentinos ha anunciado un cierre total del ramal Tigre de la línea Mitre por 49 días, desde el 10 de enero hasta el 28 de febrero, para llevar a cabo trabajos esenciales de renovación en la infraestructura ferroviaria.

Razones detrás del Cierre Prolongado

Este cierre se implementa en una época del año con un 25% menos de pasajeros, lo que facilita la realización de las obras sin afectar tanto la movilidad del público. Sin embargo, esta interrupción se suma a un historial de ocho cierres totales o parciales desde su reactivación en febrero de 2025.

Un Ciclo de Interrupciones

Desde 2015, el ramal ha enfrentado más de 2.167 días con algún tipo de afectación, reflejando la seria problemática que rodea su operación. Esto representa más de la mitad del tiempo de la última década, incluida la pandemia.

Las Obras: Renovación Crucial para la Seguridad

Durante este verano, se llevarán a cabo importantes trabajos de renovación de vías en tramos críticos, así como la intervención de puentes ferroviarios y el tercer riel, esencial para el sistema eléctrico. Estas obras buscan aliviar la carga de demoras y cancelaciones que actualmente sufren los pasajeros, especialmente en horarios picos.

Intervenciones en Cálculo

La elección de realizar estas obras en enero y febrero responde a análisis operativos: se espera que los trabajos sean más eficaces al concentrar tareas complejas en estos meses de menor afluencia de pasajeros. Este esfuerzo incluye la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, en un intento por aumentar la seguridad general.

Estadísticas y Afectaciones a los Pasajeros

Con un descenso diario de pasajeros de aproximadamente 33,000 a 25,200 en el verano, se estima que el cierre obligará a miles a reorganizar sus rutinas de viaje. Además, los servicios hacia José León Suárez y Bartolomé Mitre se limitarán entre Belgrano R y sus destinos finales.

Un Futuro Mejor para el Ramal Tigre

Las obras abarcan una renovación integral de 40 kilómetros de vías, así como el recambio de un sistema de tercer riel que ha mostrado un notable desgaste tras más de cuatro décadas. También están previstas mejoras en la señalización y condiciones de circulación en varias paradas clave.

Compromiso con la Infraestructura

La urgencia de estas obras es evidente, ya que el deterioro de los rieles y durmientes se ha vuelto crítico. Desde Trenes Argentinos informan que luego de este cierre, podrían requerirse más intervenciones para completar la renovación necesaria del ramal.