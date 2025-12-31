Sturzenegger: ‘Los turistas argentinos en el exterior son héroes de la producción’

El Cambio en la Medición de Gastos de Viajes al Exterior Reduce la Salida de Dólares en 2025

El Banco Central ajusta su método de reporte y, como resultado, se prevé una notable disminución en la salida de divisas por turismo durante el año.

Una Modificación que Impacta en las Cifras El Banco Central ha realizado un cambio significativo en la manera en que presenta los datos sobre los gastos de los argentinos en viajes al exterior. Esto implica que, para finalizar 2025, la salida de dólares por turismo podría ser un 23% menor de lo que se había estimado originalmente, pasando de un pronóstico de alrededor de 10,000 millones de dólares a más de 13,000 millones.

La Influencia de Daniel Scioli Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, explicó que esta modificación surgió tras su solicitud al ministro de Economía, Luis Caputo. Scioli buscaba que el Banco Central cambiara su forma de exhibir los gastos en turismo internacional, en un momento marcado por un crecimiento en los viajes al extranjero, particularmente hacia Brasil y destinos populares en el Caribe y Asia, así como los clásicos europeos y estadounidenses.

Turismo Emisivo en Ascenso El ajuste en la medición coincide con un aumento en la demanda de viajes internacionales de los argentinos, impulsado por la estabilidad del dólar en el año. Los ciudadanos han comenzado a explorar nuevos horizontes, lo que ha llevado a un auge en el turismo emisivo.