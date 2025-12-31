El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sorprendió al afirmar que los argentinos que vacacionan en el exterior están apoyando la economía, y no despilfarrando divisas, como muchos creen.

Un Viento de Cambio en la Narrativa

En un contexto en el que cada verano se critica a los veraneantes que eligen destinos internacionales, Sturzenegger ofreció una perspectiva diferente. “Cada argentino que viaja al extranjero contribuye a sostener la competitividad de nuestras industrias”, enfatizó el ministro, desafiando la idea común de que estar de vacaciones en el exterior es un despilfarro.

La Importancia de la Importación

Según el ministro, el comercio internacional es clave para el crecimiento económico. En sus declaraciones, Subrayó que “los países que importan también son los que más exportan”. Afirmó que la demanda de divisas de los turistas argentinos mantiene la competitividad en sectores como la agroindustria y los servicios, vitales para el país.

Crítica a Aislamiento Económico

Sturzenegger también cuestionó las políticas que han llevado a Argentina a comerciar significativamente menos de lo que podría. “Cerrarse al comercio te empobrece”, advirtió, señalando que la falta de exportaciones es consecuencia de una economía aislada. Esto impide que el país aproveche sus fortalezas y perjudica su desarrollo a largo plazo.

Un Llamado a la Acción

El ministro concluyó su exposición con un mensaje positivo: “Aplaudo a los argentinos que viajan al exterior porque son ellos quienes nos permitirán exportar más». Con una mirada optimista dirigida al futuro, Sturzenegger defendió la idea de que una mayor apertura al comercio fomentará un crecimiento más robusto y sostenible para Argentina.