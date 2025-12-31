Sube el Transporte Interurbano en Córdoba: ERSeP Aprueba Aumento del 9,51%

A partir del 30 de diciembre de 2025, los precios del transporte interurbano en Córdoba experimentarán un incremento del 9,51%, tal como lo aprobó el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP). Esta medida impactará a todos los usuarios del sistema.

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) ha dado luz verde a un nuevo aumento del 9,51% en las tarifas del transporte interurbano en Córdoba, una decisión que se aplicará desde este martes. La propuesta fue presentada por la Mesa Tarifaria y ya se encuentra vigente tras su publicación en el Boletín Oficial.

Detalles del Aumento en las Tarifas

Este incremento se definió durante una reunión de la Mesa Tarifaria, que incluye a representantes de la Fiscalía de Estado, la Secretaría de Transporte Provincial y varias cámaras empresariales, como FETAP y ASETAC. El análisis se basó en los costos del período de marzo a octubre de 2025, lo que llevó a la aprobación formal de la propuesta.

Impacto de la Nueva Tarifa Básica Kilométrica

Conforme a la Resolución General N° 41, la nueva Tarifa Básica Kilométrica se establece en $90,6614 sin IVA y $100,1808 con IVA. Sin embargo, se puntualiza que la tarifa que pagarán los usuarios no podrá exceder el aumento aprobado.

Presentación de Nuevos Cuadros Tarifarios

Las compañías deberán actualizar y presentar sus nuevas tarifas a través de la plataforma CIDI, utilizando un trámite dirigido a la Gerencia de Transporte del ERSeP.

Beneficios Sociales en Período de Aumento

La resolución también reafirma la continuidad de programas provinciales de beneficencia social, como el Boleto Educativo Cordobés, el Boleto Obrero Social y el Boleto Gratuito para Adultos Mayores, que seguirán en vigencia a pesar del incremento tarifario.

Nuevos Precio de Pasajes

Algunos ejemplos de nuevas tarifas para rutas específicas son las siguientes:

Córdoba – Río Cuarto: $34.600;

Córdoba – Carlos Paz: $5.500;

Córdoba – Villa María: $21.600;

Córdoba – Jesús María: $6.600.