Suben más del 40% los peajes en Panamericana y Acceso Oeste

A partir de este 7 de marzo, los peajes del Acceso Norte (Panamericana) y Acceso Oeste sufrirán un notable incremento en sus tarifas, afectando a quienes viajan entre la Ciudad de Buenos Aires y el norte del conurbano bonaerense.

Nuevas Tarifas: ¿Cuánto Deberás Pagar?

Con la reciente actualización, los vehículos de hasta dos ejes y menos de 2,10 metros de altura que utilicen el sistema Telepase verán un costo de $994,15 durante horarios normales y $1.192,99 en horas pico. Para los mismos vehículos que superen esa altura o tengan doble rueda, las tarifas ascenderán a $1.988,30 y $2.385,97 en los momentos de mayor afluencia.

Datos Clave de Otras Categorías

Las motocicletas, por su parte, pagarán $497,08 en horas normales y $596,49 en hora pico. En cuanto a los vehículos de tres o cuatro ejes, las tarifas se situarán entre $1.988,30 y $2.385,97. Los camiones de cinco o seis ejes enfrentarán costos de hasta $4.771,95 en horas de mayor demanda. Los vehículos con más de seis ejes verán tarifas que llegarán hasta $5.964,94 en hora pico.

Incentivos para el Uso de Telepase

La resolución también introduce un esquema diferenciado para aquellos que no opten por Telepase. En estos casos, los concesionarios tienen la posibilidad de cobrar hasta el doble de la tarifa electrónica, promoviendo así la utilización del sistema automático de cobro. Esto se alinea con la implementación futura de peajes sin barreras.

Estaciones de Peaje Afectadas

Entre las estaciones que verán un cambio en las tarifas en el Acceso Norte se encuentran Debenedetti, Márquez, Tigre, Capitán Juan de San Martín, Camino Real, Buen Ayre, Ruta 202, Belgrano, Ruta 197, Campana y Pilar. Estos puntos son esenciales para el flujo diario de tráfico entre la Ciudad de Buenos Aires y el corredor norte del área metropolitana.