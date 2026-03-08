De Ídolo Pop a Gobernador: La Increíble Trayectoria del ‘Enfermero’ de Charly García en Tucumán

El legendario cantante argentino cumple 85 años y su historia está llena de música, amor y un impacto significativo en la cultura popular. Conocé cómo un chico del interior se convirtió en un ícono nacional.

Un Comienzo Humilde

La vida de Ramón Bautista Ortega, o simplemente Palito, comienza el 8 de marzo de 1941 en Lules, Tucumán. Criado en una familia numerosa y trabajadora, desde pequeño conoció el esfuerzo a diario. Su infancia fue todo menos glamorosa; a los 14 años, ya hacía changas para contribuir al hogar.

De Vendedor de Café a Estrella Musical

Todo cambió en su llegada a Buenos Aires. Su primera noche la pasó en la estación de Retiro, pero rápidamente empezó a trabajar en diferentes empleos, incluso vendiendo café en la calle. Nadie imaginaba que aquel chico que ofrecía cortados se convertiría en uno de los artistas más populares del país.

Su conexión con el mundo musical comenzó cuando conoció a músicos en Canal 7 y Radio Belgrano, lo que lo llevó a aprender a tocar la batería y la guitarra. Prontamente se unió a una pequeña banda, Carlinhos y su bandita, donde empezó a explorar su pasión por la música.

Con el nombre artístico de Nery Nelson, grabó sus primeras canciones en Mendoza. Aunque no consiguió fama de inmediato, su amor por la música era innegable.

El Nacimiento de un Ícono: Palito Ortega

El verdadero despegue de su carrera ocurre en 1962, cuando se asocia con el compositor Dino Ramos. Juntos graban para RCA, y Palito Ortega se convierte en un fenómeno juvenil a través de su participación en el programa El Club del Clan.

Con canciones que transmitían amor y esperanza, como La felicidad y Despeinada, su música resonó profundamente en la Argentina de aquella época, llenando teatros y vendiendo miles de discos.

Amor y Familia: La Vida Personal de Palito

En el ámbito personal, Palito Ortega también vivió momentos significativos. Conoció a la actriz Evangelina Salazar en los años 60, y su boda en 1967 se convirtió en un evento mediático. Su matrimonio se consolidó, generando una familia de seis hijos que también seguirían sus pasos en el espectáculo.

Un Salto a la Política

En los años 90, decidió incursionar en el mundo político, siendo elegido gobernador de Tucumán en 1991. Su trayectoria política continuó en el Congreso como senador nacional y como candidato a vicepresidente en 1999. Su vida multifacética incluía ser cantante, productor y político, convirtiéndolo en una figura inigualable.

Un Acto de Solidaridad con Charly García

En un giro inesperado, a fines de los años 2000, Palito Ortega se volvió a destacar en los medios por cuidar a Charly García, uno de los músicos más influyentes del rock argentino. Ortega le brindó apoyo durante un período crítico, convirtiéndose en un pilar emocional en su proceso de recuperación.

Esta conexión revela las múltiples facetas de Palito, que van más allá de su carrera musical, reflejando un compromiso humano auténtico y solidario.

Un Ícono Imperecedero

Hoy, en su 85 cumpleaños, la narrativa de Palito Ortega es un testimonio inspirador de superación y éxito. Desde vender café en la calle hasta convertirse en un ícono de la música argentina, su historia sigue resonando con la fuerza de una melodía atemporal.