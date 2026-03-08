Mahiques hereda 203 ternas: Milei aún sin nombrar jueces

Título: La Justicia en Jaque: Vacantes y Promesas Incumplidas de Milei

Bajada: Javier Milei ha dejado a la Justicia sin nuevos jueces desde su llegada al poder, intensificando una crisis que ya se extiende por años. Con el nuevo ministro de Justicia, se anuncia un cambio, pero ¿será suficiente para revertir la situación?

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, Javier Milei dedicó escasos minutos a las políticas judiciales, llamando la atención sobre el estado de estancamiento y vacantes en los juzgados federales. Sin embargo, un detalle significativo pasó desapercibido: desde su asunción, no ha nombrado a ningún juez para cubrir los puestos vacantes en tribunales nacionales o federales, ni ha enviado pliegos al Senado. Con el nombramiento del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el gobierno promete abordar las designaciones en dos fases: primero los jueces de los juzgados inferiores, y posteriormente, los dos magistrados de la Corte Suprema.

El Inventario Judicial de Milei

Milei enfrenta 203 ternas de jueces, fiscales y defensores disponibles, pero su llegada al poder simplificó la situación al retirar más de 60 pliegos enviados por la gestión de Alberto Fernández, de los cuales 38 eran para nombramientos judiciales. Actualmente, existen 161 concursos en el Consejo de la Magistratura, lo que suma un total alarmante de 364 vacantes en la justicia federal y nacional, en un universo de 1002 cargos. A su llegada, el 27,6% de estos destinos estaban desocupados; hoy, esta cifra se incrementó al 36,3%.

Promesas que no avanza

Durante la Asamblea Legislativa de 2025, Milei había anunciado el envío de pliegos al Senado para su aprobación, compromiso que un año después sigue sin realizarse. La situación crítica del Poder Judicial se ha intensificado bajo su administración, y la falta de designaciones se ha convertido en un tema central de preocupación.

Opiniones desde el Congreso

Rodolfo Tailhade, diputado de Unión por la Patria y miembro del Consejo de la Magistratura, señala que los nombramientos judiciales han sido bloqueados deliberadamente. “Karina Milei no tenía interés en nombrar jueces elegidos por Santiago Caputo”, afirma Tailhade. La reciente designación de Mahiques y el secretario Santiago Viola se perfilan como un cambio en la estrategia de nombramientos, ahora alineados con la agenda del oficialismo.

El Impacto de las Vacantes Judiciales

Las advertencias sobre la crítica situación de los tribunales han sido reiteradas. La jueza María Alejandra Provítola ya había señalado la preocupante acumulación de vacantes, lo que afecta no solo el funcionamiento interno de la justicia, sino también el acceso a la misma para los ciudadanos.

César Grau, representante de los abogados en el Consejo, ejemplificó la situación en Santa Fe, donde juzgados clave permanecen vacantes, ocasionando demoras en la justicia. “La obstrucción está en el Ejecutivo”, menciona Grau, subrayando que Milei no ha enviado ternas ni en 2024 ni 2025, lo que ha creado un cuello de botella preocupante.

La Corte Suprema Bajo la Lupa

El proceso de nombramiento no se limita a los juzgados inferiores. La designación de dos jueces para la Corte Suprema también sigue pendiente, ya que el Senado rechazó anteriormente los candidaturas propuestas por Milei. Sin embargo, el nuevo ministro ha indicado que no hay planes inminentes para abordar este asunto en el corto plazo, generando críticas sobre la eficacia del alto tribunal.

Un Proceso Judicial en Suspenso

La selección de jueces, fiscales y defensores es esencial para asegurar la independencia del Poder Judicial. Este proceso requiere la colaboración de diversas instituciones del Estado. Comienza con concursos en el Consejo de la Magistratura, donde se realizan exámenes y evaluaciones. Posteriormente, las ternas son enviadas al Poder Ejecutivo, y, finalmente, es el Senado quien aprueba los nombramientos.

Ante la falta de acciones concretas, la situación de la justicia en Argentina sigue siendo crítica, generando preocupación entre la ciudadanía que espera respuestas efectivas y una justicia accesible.