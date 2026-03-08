Gurú advierte: Se termina la temporada de altcoins

¿El fin de la era dorada de las Altcoins? Un nuevo ciclo en el mercado de criptomonedas

A medida que el entusiasmo por las altcoins comienza a disminuir, expertos y datos de mercado señalan un cambio de enfoque hacia proyectos con una verdadera utilidad. Aquí te contamos los detalles más relevantes de esta transformación.

08.03.2026 • 07:35hs • Mundo Cripto

¿Se apagan las temporadas de Altcoins?

Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, ha alertado que el ciclo de crecimiento generalizado de las altcoins podría estar llegando a su fin. Según su análisis, indicadores recientes muestran que los inversores están cada vez más reticentes a invertir en estas criptomonedas menos conocidas.

El enfriamiento del mercado

Datos de la firma Santiment revelan que la interacción en redes sociales sobre altcoins ha caído drásticamente, alcanzando su punto más bajo desde principios de 2024. En este contexto, la atención de los inversores se centra principalmente en Bitcoin, a medida que el interés por las monedas alternativas disminuye.

¿Una revolución en las Altcoins?

En una reciente entrevista, Hougan sugirió que podríamos estar entrando en una nueva era de altcoins, una más selectiva y centrada en proyectos que demuestren su verdadera utilidad. Este cambio señalaría el adiós a la época en que la abundancia de liquidez elevaba prácticamente todos los activos.

Expectativas para el futuro

Según el análisis de Hougan, los proyectos que logren demostrar una adopción tangible y generación de valor serán los que realmente prosperen en los próximos ciclos de mercado.

Menos alboroto y señales de cambio

El desinterés por las altcoins se ha visto reflejado también en el ámbito de las búsquedas en Internet. Las menciones sobre «altcoins» han bajado a niveles mínimos, lo que podría ser indicativo de una transformación inminente en el mercado.

Un nuevo ciclo en el horizonte

A pesar del desinterés general, Santiment sostiene que la baja actividad social a veces anticipa nuevos ciclos alcistas. Como señaló Hougan, si surge una nueva temporada de altcoins, será sin duda más distintiva que las anteriores.

Finanzas tradicionales y Criptomonedas

A pesar de la incertidumbre en el ámbito de las altcoins, el uso de criptomonedas continúa en ascenso, especialmente en situaciones donde las finanzas tradicionales se ven comprometidas. Hougan destacó cómo el reciente conflicto entre EE.UU. e Irán reveló la estabilidad que ofrecen los mercados basados en blockchain en tiempos de inestabilidad.

El auge de las operaciones en cripto

Plataformas como Hyperliquid han visto un aumento significativo en el volumen de operaciones, especialmente en contratos relacionados con criptoactivos. Además, el oro tokenizado ha superado los 300 millones de dólares en volumen en 24 horas, evidenciando el creciente interés en el ecosistema criptográfico.