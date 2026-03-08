Teherán se despierta cubierto de humo tras los ataques de EE.UU. e Israel a instalaciones petroleras

A primera hora del día, la capital iraní se despertó sumida en una densa cortina de humo, resultado de ataques aéreos coordinados realizados por Estados Unidos e Israel contra las instalaciones petroleras de la ciudad.

Teherán amaneció con una atmósfera pesada y oscura, donde las nubes negras impidieron la entrada de luz solar. Este fenómeno fue causado por los recientes ataques, que, según informa la agencia oficial de noticias Irna, han creado condiciones de visibilidad reducida desde las primeras horas del día.

Advertencias de Lluvias Tóxicas en Teherán

La Media Luna Roja de Irán ha emitido una alerta sobre la posibilidad de precipitaciones contaminantes en las próximas horas debido a los volúmenes de combustible acumulados en los depósitos impactados. La organización humanitaria ha indicado que el contacto con esta agua de lluvia podría provocar quemaduras químicas en la piel y afectar la salud pulmonar. En un comunicado, se aconsejó a la población evitar el contacto con el agua contaminada y, en caso de exposición, enjuagar la piel con agua fría.

Impactos Ambientales y Sanitarios

La preocupación por el impacto ambiental y sanitario ha crecido entre los ciudadanos. La combinación del aire viciado y la advertencia de lluvias tóxicas ha mantenido en alerta a los servicios de emergencia y las autoridades sanitarias, que están supervisando la calidad del aire y del agua en la zona. Además, los daños a la infraestructura petrolera y la interrupción en el suministro de combustible están generando complicaciones en la normalidad de la vida en la capital.

Tareas de Emergencia y Evaluación de Daños

Equipos de bomberos y personal especializado están trabajando en la zona para enfriar y evaluar los daños en las instalaciones afectadas. Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales, aunque las autoridades han declarado el estado de emergencia para prevenir complicaciones sanitarias.

Suministro de Combustible Afectado

El gobernador de Teherán, Mohammad Sadegh Motamedian, confirmó que la distribución de combustible ha sido “interrumpida temporalmente” debido a los ataques que alcanzaron depósitos clave. Esto ha generado cortes en el abastecimiento de gasolina en Teherán y áreas cercanas. Motamedian aseguró que los equipos de emergencia trabajan arduamente para restablecer la normalidad lo más pronto posible.

Detalles de los Ataques Aéreos

Según el presidente ejecutivo de la Compañía Nacional de Distribución de Productos Petroleros de Irán, Keramat Veyskarami, las operaciones aéreas incluyeron cinco objetivos específicos. Cuatro depósitos de petróleo y un centro de transporte fueron atacados, aunque se informó que “el fuego estaba bajo control” al cierre de la madrugada.