Supera tus trastornos y alcanza el bienestar

La reconocida ex jugadora de Las Leonas comparte su valiente relato de superación y su nuevo libro, “Un día a la vez”, donde narra su lucha contra un trastorno alimentario durante años.

Noel Barrionuevo, emblemática figura del hockey argentino y campeona con Las Leonas, no solo ha brillado en la cancha con su impresionante trayectoria, que incluye tres medallas olímpicas y un título mundial, sino que ahora está enfocada en un tema muy personal: su batalla y recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria (TCA). Después de más de quince años enfrentando esta lucha en silencio, Barrionuevo se atreve a contar su historia.

Un Legado Deportivo Inigualable

La carrera de Noel Barrionuevo es un testimonio de éxito y dedicación. Con tres medallas olímpicas (plata en Londres 2012 y Tokio 2020, bronce en Beijing 2008), un título mundial y múltiples victorias en campeonatos panamericanos y el Champions Trophy, se ha consolidado como una de las máximas goleadoras en la historia de Las Leonas, acumulando 112 goles en 345 partidos internacionales. Su retiro en 2021 dejó un vacío en el deporte, pero también abrió la puerta a un nuevo capítulo en su vida.

La Batalla Silenciosa

A medida que acumulaba triunfos deportivos, Noel enfrentaba su propia “pesadilla”: un TCA que padeció en el silencio. Comenzó a los 14 años y se intensificó con los años. Por años, ocultó su sufrimiento incluso a sus más cercanos, mientras buscaba la aprobación de un ideal estético inalcanzable.

Reconociendo el Problema

“Mis padres notaron que algo no estaba bien y buscaron ayuda”, reflexiona Noel. Desde tratamientos psicológicos hasta terapias grupales, recibió apoyo constante, aunque siempre mantuvo su lucha en privado para no causar preocupación. “Me miraba en el espejo y lo único que veía era lo que no me gustaba”, confiesa.

Camino a la Recuperación

A sus 17 años, Noel comenzó a someterse a tratamientos intensivos que la llevaron a terapias en un hospital de día, con sesiones que incluían psiquiatras y nutricionistas. Mantuvo su rutina de entrenamiento, compaginando su carrera con su recuperación. Su historia evidencia la complejidad de los trastornos alimentarios y la importancia de buscar ayuda.

Sentirse Libre y Compartir

Hoy, Barrionuevo dice que se siente completamente curada y anhela compartir su experiencia a través de su libro “Un día a la vez”, el cual busca inspirar a otros que atraviesan situaciones similares. “Quiero que sepan que con el tratamiento adecuado, es posible superar estos trastornos y vivir plenamente”, afirma.

Reflexiones sobre las Redes Sociales

Noel también comparte su perspectiva sobre las redes sociales y el impacto que estas pueden tener en los jóvenes: “Es fundamental seguir a personas que promuevan una imagen saludable y real. Las redes pueden ser peligrosas si no hay un enfoque adecuado”, advierte. Para ella, el deporte no solo es una vía de expresión, sino un pilar esencial en el proceso de recuperación.

Lo que Hay Detrás de los TCA

El doctor Rolando Salinas, experto en Salud Mental, destaca que los trastornos de la conducta alimentaria constituyen un espectro que exige un enfoque diferenciado. Desde la anorexia nerviosa hasta trastornos por atracón, el diagnóstico temprano y el tratamiento son cruciales para evitar complicaciones a largo plazo.

La historia de Noel Barrionuevo es un poderoso recordatorio de la resiliencia humana y la importancia de abordar los problemas de salud mental con seriedad y compasión. Su viaje de victoria no solo se mide en medallas, sino en la capacidad de transformarse y ayudar a otros en el camino.