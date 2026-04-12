Tarjetas rojas: Milei afirma que baja la pobreza, pero la morosidad familiar alcanza niveles récord desde 2004

La gestión de Javier Milei se presenta como un logro histórico, pero la realidad financiera de las familias argentinas sugiere otra historia. Un análisis revela cifras alarmantes que contrastan con las afirmaciones gubernamentales.

El presidente Javier Milei ha proclamado en múltiples ocasiones que su Gobierno es «el mejor de la historia» y que ha logrado sacar a entre 10 y 15 millones de personas de la pobreza, dependiendo del auditorio. Además, enfatiza que su ministro de Economía, Luis Caputo, es también «el mejor de la historia». Sin embargo, persisten datos económicos que contradicen estas afirmaciones, especialmente la creciente morosidad de los hogares argentinos.

Un Contraste Inquietante

Es paradójico observar cómo, mientras el Gobierno indica que millones de argentinos están mejorando sus condiciones de vida, otros tantos se enfrentan a un creciente nivel de deudas. El fundamentalismo libertario no aborda este tema directamente, sugiriendo en ocasiones que la morosidad es resultado de decisiones personales.

Datos Alarmantes de Morosidad

Según informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de morosidad en las deudas alcanzó un 11,2% en febrero de 2026, la más alta desde 2004. Este aumento del 0,6% respecto al mes anterior marca la decimosexta suba consecutiva, indicando una crisis prolongada en la capacidad de pago de las familias.

Cierre de Empresas y Caída de Recaudación

El discurso oficial tiende a minimizar el impacto del cierre de fábricas y pymes, señalando que estos negocios «no se actualizaron». Mientras tanto, la recaudación impositiva continúa cayendo, un claro síntoma de la recesión en la que se encuentra el país.

Deudas Empresariales y Consumo Familiar

En el sector empresarial, la morosidad se mantiene en un nivel relativamente aceptable de 2,9%. Sin embargo, las familias enfrentan una realidad más cruda: los créditos no bancarios muestran una morosidad impactante del 30%, lo que representa más del 2% en comparación con enero. Las plataformas de billeteras digitales, como Mercado Pago, también están experimentando un aumento considerable en la morosidad, alcanzando un 14,7% en el último año.

Un Enfoque Cuestionable

Días atrás, Caputo afirmó que, si bien la gente vive con deudas en casi todos los países del mundo, «lo importante es que las honra». Esta afirmación dejó muchas preguntas abiertas sobre su comprensión de la realidad económica que enfrentan millones de argentinos.