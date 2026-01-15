Tanti: alerta por crecida de 3,5 metros tras lluvias intensas

Las intensas lluvias en Córdoba han incrementado de manera alarmante el caudal de ríos y arroyos, llevando a las autoridades a redoblar esfuerzos en la vigilancia y prevención de inundaciones.

En la localidad de Tanti, el río ha experimentado una crecida notable de 3,5 metros, lo que ha encendido las alarmas en Defensa Civil. Las autoridades destacan que estas situaciones pueden surgir de forma repentina, incluso en áreas sin precipitaciones directas, debido al escurrimiento de agua desde las sierras.

Precipitaciones y Comportamiento Hidrológico

Los informes oficiales indican que las lluvias han sido desiguales, con registros significativos en algunas regiones serranas. En Los Cocos, las precipitaciones han superado los 70 milímetros, mientras que San Esteban ha llegado a más de 50 milímetros. En Capilla del Monte, el río ha aumentado casi un metro en su nivel.

Precauciones ante Crecidas Súbitas

Los expertos en gestión del riesgo alertan sobre el peligro que representan las crecidas súbitas, especialmente en esta temporada lluviosa. Estos fenómenos pueden alterar rápidamente el comportamiento de los ríos y arroyos, aumentando el riesgo para residentes y visitantes.

Se recomiendan medidas de seguridad estrictas: no cruzar vados ni ríos, aun cuando parezcan seguros, y evitar permanecer cerca de sus márgenes. Asimismo, es crucial no estacionar vehículos en áreas propensas a inundaciones y mantener una distancia prudencial de árboles, postes y otras estructuras durante tormentas eléctricas.