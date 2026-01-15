Dólar en Córdoba: Cotización del jueves 15 de enero

La subida y caída del dólar en Argentina genera incertidumbre. Este jueves, las nuevas cifras del dólar oficial marcan un hito de relevancia en el contexto económico actual.

Este jueves 15 de enero, el dólar oficial se encuentra a la venta en el Banco Nación a 1.480 pesos, mientras que su cotización para la compra es de 1.430 pesos.

Dólar Banco Nación: Detalles Clave

La cotización del dólar en el Banco Nación sigue una tendencia que se alinea con la estrategia del Gobierno nacional, que ha fijado bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la moneda estadounidense tenga libertad en su fluctuación.

Dólar Blue: Aumento en el Mercado Paralelo

En el sector no formal, conocido como dólar blue, las cifras continúan mostrando disparidades con respecto al dólar oficial, reflejando una realidad económica que muchos argentinos enfrentan diariamente.

Dólar MEP: Variaciones del Mercado Financiero

En cuanto al dólar MEP, este se cotiza a $1.480,89 para la compra y $1.481,82 para la venta, mostrando un ligero aumento que acompaña las tendencias del día.

Cotizaciones por Entidad E Financiera

La cotización del dólar oficial puede variar según las distintas entidades financieras. A continuación, se presentan algunos valores relevantes:

Bancor

– Compra: $1.430

– Venta: $1.490

BBVA

– Compra: $1.430

– Venta: $1.480

ICBC

– Compra: $1.435

– Venta: $1.485

Banco Supervielle

– Compra: $1.453

– Venta: $1.493