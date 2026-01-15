Ciudad argentina destaca en el ranking mundial de tendencias de Tripadvisor

La plataforma de viajes Tripadvisor ha revelado sus esperadas elecciones para los destinos más destacados de 2026, con Bali como la joya de la corona.

Cada año, Tripadvisor realiza un exhaustivo análisis de millones de reseñas de viajeros de todo el mundo, permitiendo a la comunidad planear sus próximas aventuras. Este proceso culmina en la entrega de los premios Travelers’ Choice Best of the Best Destinations, que abarca diversas categorías para satisfacer todos los gustos.

Una Mirada a los Destinos Más aclamados

Estos premios no solo destacan los mejores lugares para visitar, sino que también identifican las tendencias emergentes en el turismo. Laurel Greatrix, directora de Comunicaciones de Tripadvisor, destaca que estos destinos «inspirar a los viajeros a explorar el mundo con confianza».

Criterios de Selección

La elección de los destinos se basa en la calidad y cantidad de opiniones recibidas de los viajeros entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. Esta meticulosa evaluación incluye alojamientos, restaurantes y actividades en cada uno de los lugares.

Bali: Un Paraíso Reconocido

Para el año 2026, Bali, Indonesia, se alza como el mejor destino del mundo. Esta isla es aclamada por su asombrosa belleza natural, que abarca desde sus montañas volcánicas y arroyos de arroz en terrazas, hasta sus playas de arena blanca y jardines impresionantes.

Destinos Clásicos que No Pueden Faltar

La lista de los mejores destinos incluye grandes clásicos que nadie debería perderse en su vida viajera. Estos lugares están diseñados para dejar huellas indelebles en los corazones de los viajeros.

Nuevas Tendencias en Turismo

Entre los destinos emergentes, Madeira, un archipiélago portugués conocido por sus impresionantes paisajes, ha conquistado el primer puesto. Además, San Carlos de Bariloche, una joya argentina, se posiciona en el décimo lugar de los «destinos que marcan tendencia». Reconocida por sus vistas al lago Nahuel Huapi, Bariloche ofrece aventuras al aire libre y una rica cultura cervecera.

Una Experiencia Completa en Bariloche

Tripadvisor describe a Bariloche como un destino de esquí mundialmente famoso, rodeado de una naturaleza impresionante. Los visitantes pueden disfrutar de una amplia gama de actividades, desde deportes de invierno hasta festivales de arte y oferta gastronómica de calidad.

Otros Destinos que Fascinan en 2026

El listado también incluye lugares destacados como Tbilisi (Georgia), Chicago (Estados Unidos), Quy Nhon (Vietnam), Puerto Escondido (México), Milán (Italia), Glasgow (Escocia), Abu Dhabi (Emiratos Árabes) y Recife (Brasil), cada uno ofreciendo un atractivo único para los viajeros.