Temblor de 4,9 grados sacude Mar del Plata

Un temblor moderado sorprendió hoy a ciudadanos y turistas en Mar del Plata, generando inquietud en la población. Descubre los detalles de este fenómeno natural que conmovió la ciudad.

Hoy, a las 8:15 de la mañana, Mar del Plata fue escenario de un sismo de 4,9 grados en la escala de Richter, según informó el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). El temblor, a una profundidad de 9 kilómetros, tuvo su epicentro a 151 kilómetros al sur de la ciudad.

Detalles del Sismo

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica aseguró que la intensidad del movimiento fue calificada como débil. Aunque la vibración fue sutil, muchos residentes notaron el movimiento en pisos, paredes y ventanas, especialmente en edificaciones altas. Se describieron oscilaciones leves similares a las que producen camiones ligeros al pasar.

Reacciones y Precauciones

El sismo generó inquietud entre los marplatenses que, sin información oficial inmediata, se comunicaban entre sí para esclarecer lo ocurrido. Algunas oficinas optaron por evacuar preventivamente a sus empleados, sobre todo en edificios altos, dada la falta de información precisa.

Desde el SEGEMAR, el evento sísmico fue marcado con un color rojo, lo que indica la necesidad de revisión por parte de un sismólogo. Afortunadamente, no se reportaron víctimas, heridos o daños materiales, y no se emitió alerta de tsunami.

Un Fenómeno No Muy Común

Según el sitio especializado Volcano Discovery, se registró un “sismo moderado” de 4,6 grados 211 kilómetros al sudeste de Mar del Plata, a una profundidad de 21 kilómetros. Este menor nivel de profundidad podría haber intensificado la sensación del movimiento, haciendo que se percibiera más fuerte que otros sismos de similar magnitud.

Un Recordatorio del Pasado

Este temblor trae a la memoria el evento del 18 de enero de 2021, cuando los habitantes de edificios altos sintieron réplicas de un terremoto más distante. Así, Mar del Plata sigue atenta a los fenómenos naturales que pueden afectarla.