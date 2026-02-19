jueves, febrero 19, 2026
El Gobierno Amplía el RIGI por un Año y Añade Nuevos Proyectos de Petróleo y Gas

El Gobierno Nacional Amplía los Plazos del RIGI: Nuevas Oportunidades para Inversiones en Petróleo y Gas

La administración argentina ha tomado una decisión estratégica al prorrogar por un año el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una medida que busca atraer más inversión en el sector energético. Esta extensión, formalizada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo fomentar el desarrollo en petróleo y gas, creando un entorno favorable para los inversores.

El reciente Decreto 105/2026, publicado en el Boletín Oficial, establece que el plazo de adhesión al RIGI se extenderá hasta el 8 de julio de 2027. De esta manera, el gobierno busca posicionar a Argentina como un destino atractivo para la inversión extranjera, promoviendo un ambiente más claro y eficiente para los proyectos en el sector energético.

El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que se añadirán nuevos desarrollos en petróleo y gas, con un mínimo de inversión establecido en US$600 millones. Esta optimización, según Caputo, permitirá mayor previsibilidad para los inversores y facilitará un avance significativo en la ejecución de proyectos.

Inversión extranjera: Javier Milei y Vicuña Corp. promueven proyectos mineros por US$ 18.000 millones.

Ampliación del Alcance en el Sector Energético

La prórroga no solo se limita a la extensión temporal. También se amplía el marco del RIGI dentro del sector energético, abarcando:

Nuevos Desarrollos en Petróleo y Gas

Para los proyectos costa adentro, se requiere una inversión mínima de US$600 millones en hidrocarburos. En cambio, para actividades costa afuera, el umbral se establece en US$200 millones, alineándose con el perfil de riesgo correspondiente a este tipo de iniciativas.

Mejoras Regulatorias

La normativa redefinió lo que se considera un “nuevo producto” para adaptarse a las características del sector tecnológico, permitiendo que empresas ya establecidas en el país puedan expandirse sin perder beneficios. Además, se buscará reducir la discrecionalidad en los procesos administrativos.

Atractivos Fiscales y Cambiarios del RIGI

El RIGI presenta un conjunto de incentivos que lo convierten en una de las políticas más ambiciosas para la promoción de inversiones:

– Reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%.

– Exoneración de derechos de exportación.

– Computo del IVA desde etapas previas al comienzo de operaciones.

– Acceso a mecanismos de arbitraje internacional para la resolución de controversias.

Resultados Hasta Ahora: El Impacto del RIGI

Desde su implementación bajo la administración de Javier Milei, el RIGI ha impulsado la aprobación de 10 proyectos que suman un compromiso de US$25.479 millones. A pesar de esta cifra alentadora, el verdadero impacto del régimen dependerá de la ejecución efectiva de estas inversiones y de su contribución al desarrollo económico del país.

Los sectores que han captado mayor atención incluyen:

Energía (especialmente proyectos vinculados a Vaca Muerta)

Minería (litio y cobre)

Infraestructura energética

A pesar del número de proyectos aprobados, aún queda por ver la inversión real ejecutada, el impacto en el empleo y las divisas que ingresen al país. La movilidad de estos fondos será clave para demostrar la eficacia del RIGI en el futuro cercano.

