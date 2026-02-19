Baywatch relanza su serie con casting abierto en las playas de Los Ángeles

Cientos de aspirantes se reunieron en una playa de Los Ángeles, ansiosos por unirse a la nueva vida de la emblemática serie de los años 90, Baywatch. Con trajes de baño rojos y grandes sueños, los participantes esperan brillar en su remake modernizado.

Un Nuevo Horizonte para una Vieja Favorita

Una multitud de aproximadamente 2,000 personas llenó la playa con la esperanza de ser parte de la 12ª temporada de Baywatch. El famoso director Joseph McGinty Nichol, conocido como McG, prometió una visión renovada de la serie. «Estamos abiertos a cualquier talento que tenga chispa», afirmó, subrayando que todos tienen la misma oportunidad, desde desconocidos hasta estrellas consagradas.

La Audición: Un Evento Multigeneracional

El casting atrajo a personas de todas las edades, unidas por un mismo objetivo: aparecer en la icónica serie. El rodaje está programado para marzo en la playa de Venice, marcando un regreso notable después de que la producción original se trasladara a Hawái.

Historias de Aspirantes

Entre los aspirantes, Cade, un surfista de 23 años, se presentó dispuesto a asumir «cualquier papel». Aunque admitió no haber visto la serie, siente que su estilo de vida se alinea perfectamente con el espíritu de Baywatch.

Por otro lado, representantes de diferentes generaciones como Margaret Dupré, de 77 años, quien hizo de doble de acción de Pamela Anderson, buscan una segunda oportunidad en el set. En contraste, la emergente Hannah Houston, de 30, confía en que este casting impulse su carrera.

Respeto por el Legado

Matt Nix, productor ejecutivo, resaltó que la nueva versión de Baywatch no solo conserva el optimismo de la original, sino que también planea agregar un enfoque más cinematográfico. «¿Podemos hacer un Baywatch sin la famosa cámara lenta? Definitivamente no”, aseguró Nix, prometiendo una experiencia visual que conmueva a la audiencia.

Revitalizando la Industria Cinematográfica

El regreso de Baywatch trae consigo la esperanza de revitalizar la industria en Los Ángeles, una ciudad que ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció incentivos fiscales de 750 millones de dólares para fomentar producciones locales, haciendo de esta serie una palanca para el regreso de grandes rodajes a la zona.

El director del distrito, Juan Antonio Fregoso, cree firmemente que el proyecto beneficiará a la comunidad y atraerá a más productoras a Venice Beach, preparándose para eventos de gran envergadura como el Mundial y los Juegos Olímpicos.