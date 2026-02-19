Protesta de empleados de Fate bloquea la Panamericana: Gendarmería actúa para despejar el tráfico

Los trabajadores despedidos de la emblemática fábrica de neumáticos Fate lideran una fuerte protesta en el acceso Tigre, clamando por sus derechos en medio de un clima de incertidumbre laboral.

Esta mañana, un nutrido grupo de manifestantes se congregó en el acceso Tigre, sobre la ruta Panamericana, en rechazo al cierre de la fábrica de neumáticos Fate. La Gendarmería Nacional tuvo que intervenir para solicitar la liberación del tránsito, logrando despejar al menos dos carriles tras una hora de concentración. Los protestantes, sin embargo, mantuvieron su presencia en la autopista, manifestándose a un costado de la vía.

Un Llamado a la Solidaridad Laboral

La protesta tuvo lugar en el cruce de la calle Uruguay, en la localidad de Virreyes, a escasos metros de la sede de Fate. A los más de 900 trabajadores despedidos se sumaron representantes de sindicatos de otras empresas en conflicto, como Georgalos y Lustramax. Docentes y militantes de partidos de izquierda, muchos de ellos vinculados con los sindicatos del sector, también se unieron al reclamo.

Intervención de Gendarmería Nacional

Desde las 7:30, los manifestantes bloquearon el Ramal Tigre de la Panamericana, impidiendo el flujo vehicular hacia la ciudad de Buenos Aires. Frente a ellos, la Gendarmería estableció una línea de defensa con agentes equipados con escudos y cascos, tratando de limitar la manifestación a su área asignada.

Resistencia ante la Reforma Laboral

Uno de los delegados inició un llamado a todos los trabajadores: «Es crucial resistir esta reforma y luchar por cada puesto y cada derecho conquistado». Los manifestantes, con banderas y pancartas, criticaron el proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno de Javier Milei, que comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados con algunas modificaciones.

El Impacto de los Despidos

«Los que nos quedamos sin trabajo no podemos permitir que nos despojen así», expresó un trabajador despedido, enfatizando que «no es justo que nos echen con un simple papel». Los manifestantes gritaron enérgicamente: «Nos negamos a vivir de la limosna, luchamos contra esta reforma que consideramos esclavista, como lo están evidenciando con el cierre de Fate».

Desalojo Judicial y Tensión Laboral

En los alrededores de la planta de Fate, la situación se tornó más complicada, ya que la justicia emitió la orden de desalojo, resultando en un considerable descenso en el número de trabajadores presentes. Esta decisión fue dictada por el Juzgado de Garantías 4, que exigió el «inmediato desalojo del inmueble ocupado, restituido a sus dueños».