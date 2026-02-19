WLFI se dispara un 23% previo al foro cripto gracias al apoyo de la familia Trump

En un día de intensas transacciones, el token WLFI, respaldado por la familia Trump, experimentó un notable ascenso del 23%, superando los US$466 millones en operaciones. Este fenómeno coincide con el World Liberty Forum en Florida, que promete definir el futuro de las regulaciones cripto en EE.UU.

El token WLFI, impulsado por World Liberty Financial y vinculado a la familia Trump, ha registrado un destacado aumento del 23% en su cotización. Este crecimiento se da en el marco del importante foro cripto que se celebra en el club privado Mar-a-Lago, en Florida.

El valor del token pasó de US$0,10 a US$0,12, mientras que el volumen de operaciones superó los US$466 millones en solo 24 horas. El evento, conocido como World Liberty Forum, congrega a importantes figuras del ámbito político y financiero, así como a referentes de la industria de criptomonedas.

Asistentes Distinguidos y Expectativas del Mercado

Entre los asistentes se encuentran Eric Trump y Donald Trump Jr., cofundadores de World Liberty Financial, así como líderes de la industria como Brian Armstrong de Coinbase y Mike Belshe de BitGo. El foro también contará con la presencia de Michael Selig, presidente de la CFTC, y Lynn Martin, presidenta de la Bolsa de Nueva York.

Si bien Donald Trump no participará directamente, el respaldo de sus hijos y el apoyo político generan altas expectativas en el mercado. El foro busca abordar las regulaciones** pendientes sobre activos digitales, un tema crucial en un entorno donde el interés institucional por las criptomonedas nunca ha sido tan alto.

Impulsos del Mercado y Estrategias de Inversión

La subida del token WLFI se asocia con movimientos significativos de inversionistas y un fenómeno conocido como short squeeze, que se refiere a la presión de compra generada por posiciones cortas. Esta dinámica ha llevado a un incremento en la demanda en un contexto de financiamiento negativo.

Además, un acuerdo de US$500 millones con una firma de Emiratos Árabes Unidos ha atraído la atención del mercado, despertando tanto entusiasmo como controversia sobre la posible influencia política en el proyecto.

Colaboración entre WLFI y Spacecoin para Expandir DeFi

Recientemente, el proyecto de WLFI anunció una alianza con Spacecoin para llevar finanzas descentralizadas a zonas remotas. Este acuerdo busca mejorar el acceso a internet satelital en comunidades aisladas, integrando el ecosistema financiero de WLFI con la red de satélites de Spacecoin.

A través de esta colaboración, World Liberty Financial utilizará su stablecoin USD1, que ya posee una capitalización de mercado de US$3.200 millones, facilitando transacciones sin depender de bancos o proveedores de internet convencionales.

El convenio incluye un mecanismo de intercambio de tokens, garantizando la interoperabilidad entre las plataformas de ambas empresas. Esta estrategia no solo promoverá futuras colaboraciones, sino que también apunta a crear un sistema financiero verdaderamente global y descentralizado.

Aunque los detalles operativos del acuerdo no han sido revelados, esta iniciativa sugiere un enfoque a largo plazo, estableciendo las bases para una nueva era de transacciones financieras en comunidades que hoy se encuentran fuera del alcance de las redes tradicionales.