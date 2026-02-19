El Vaticano anuncia gira por Italia del Papa León XIV y evalúa visitas a África y América

El Papa León XIV se prepara para un emocionante recorrido por varias ciudades italianas, con un itinerario que refleja su compromiso con la comunidad y su deseo de fortalecer la fe entre los fieles. ¡No te pierdas lo que se viene!

El Vaticano ha presentado una agenda llena de actividades que llevará al pontífice a redescubrir los lazos con los italianos, comenzando con una visita a Lampedusa, emblemática por su historia de acogida a migrantes.

Un Itinerario Repleto de Visitas

Durante los próximos seis meses, León XIV recorrerá varias ciudades italianas en lo que será un itinerario excepcionalmente preplaneado. Este tipo de divulgación anticipada es poco común, pero el interés en las visitas ha ido creciendo.

Rutas Nacionales y Proyectos Internacionales

Este itinerario incluye recorridos desde el norte hasta el sur de Italia, además de la anticipación de futuros viajes al extranjero. Se ha sugerido que el Papa podría visitar cuatro países africanos tras la Pascua y también expresa su intención de viajar a Perú, Argentina y Uruguay a finales de año.

Detalles de las Visitas Programadas

El viaje comenzará el 8 de mayo, cuando el Papa visite Nápoles y Pompeya, seguido por otra parada en Acerra el 23 de mayo, zona afectada por los vertidos tóxicos de la mafia que han causado graves problemas de salud en la población.

Siguiendo su camino, León XIV tendrá fechas clave en su agenda, como una visita a Pavía cerca de Milán el 20 de junio y a Lampedusa el 4 de julio, donde mostrará su solidaridad con los migrantes. Un Compromiso Social Firme En su primer viaje en 2013, el entonces Papa Francisco destacó la “globalización de la indiferencia” hacia las crisis migratorias, un mensaje que sigue resonando en su legado.

El Camino Espiritual: Celebraciones y Conmemoraciones

León también visitará Asís el 6 de agosto, en el 800 aniversario de la muerte de San Francisco, y participará en una conferencia en Rímini el 22 de agosto, donde se abordarán temas de relevancia política y religiosa.

Con esta nueva etapa, León XIV reafirma su vocación viajera y su conexión con las comunidades, continuando con su labor de misionero y líder espiritual.

(Información proporcionada por AP)