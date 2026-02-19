Líderes Mundiales se Reúnen en Washington para la Primera Junta de Paz de Donald Trump – Actualidad Política en EE. UU.

Título: La Primera Cumbre del Consejo de Paz de Trump: ¿Un Nuevo Camino para Gaza?

Bajada: Esta jornada, el presidente Donald Trump lidera la primera reunión de su Consejo de Paz, una iniciativa para finalizar el conflicto en Gaza que contará con representantes de más de 45 naciones, pero enfrenta la desconfianza de importantes aliados europeos.

Artículo:

Inauguración del Consejo de Paz de Trump

Hoy se marca un hito crucial en la política internacional con la apertura de la primera reunión del Consejo de Paz de Donald Trump en Washington. Este organismo busca finalizar el conflicto en Gaza con la participación de más de 45 países.

Ausencias Notables: Europa se Retira

A pesar de la amplia convocatoria, algunos de los más destacados aliados europeos, como el Reino Unido, Alemania y Francia, han declinado la invitación. Sus gobiernos expresan inquietudes sobre la falta de representación palestina y temen que esta nueva iniciativa compita con el rol del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Contexto y Propuestas del Consejo

Este encuentro se produce casi tres meses después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara un plan de cese al fuego respaldado por Estados Unidos. El Consejo de Paz tiene como objetivo supervisar tanto la desmilitarización de Gaza como su reconstrucción. Sin embargo, temas fundamentales como la desmilitarización de Hamas y el retiro de tropas israelíes siguen sin resolverse.

Compromisos Financieros: ¿Suficientes para la Reconstrucción?

Previo a la cumbre, Trump anunció que los miembros se comprometieron a aportar cinco mil millones de dólares para la reconstrucción de Gaza. Sin embargo, esta suma representa solo una fracción de los 70 mil millones que se requieren para restaurar la región devastada por años de conflicto.

La Fragilidad del Cese Fuego

El cese de hostilidades en Gaza es delicado. Ambas partes son acusadas de violaciones a los términos acordados. Las fuerzas israelíes, aunque han retrocedido, aún mantienen control sobre más de la mitad del territorio.

Una Nueva Estrategia Militar

En medio de este panorama, el Consejo de Paz también revela planes para establecer una base militar de 5,000 efectivos en Gaza, destinada a un futuro Fuerza de Estabilización Internacional. Esta base se construirá en fases y estará diseñada para fortalecer el control militar en la región.

Retos y Oportunidades

El alcance y la eficacia del Consejo de Paz de Trump dependen de su capacidad para obtener la aceptación internacional, algo que actualmente está en duda dada la desconfianza manifestada por varias naciones, especialmente en Europa.