Temporal ‘Francis’: 36 carreteras afectadas y 8 tramos cerrados por nieve

El temporal ‘Francis’ mantiene a España bajo un manto de nieve, complicando el tráfico en diversas regiones. A continuación, te contamos qué carreteras están afectadas y las precauciones que debes tener en cuenta.

Recientemente, España ha sido golpeada por el temporal conocido como ‘Francis’, dejando un escenario invernal que ha derivado en **bajas temperaturas** y nevadas significativas. Durante la festividad del Día de Reyes, 36 carreteras se encuentran afectadas según la Dirección General de Tráfico (DGT), con ocho de ellas completamente cerradas.

Intransitabilidad en las Principales Vías

En **Granada**, la carretera A-395 se ha vuelto intransitable en ambos sentidos, afectando el tramo entre los kilómetros 32 y 50. Asimismo, la A-4025 está cerrada entre el 0 y el 7,35 en Sierra Nevada. Andalucía sigue en alerta amarilla por las bajas temperaturas que se experimentan hasta las 9 de la mañana, mientras que Castilla-La Mancha enfrenta un nivel rojo con temperaturas que podrían descender a -14 ºC.

Otras Comunidades Afectadas

Asturias y Salamanca en la Mira

En **Asturias**, los accesos a las carreteras AS-348, CO-4 y LN-8 están cerrados, mientras que **Salamanca** enfrenta también restricciones en la DSA-191. Por su parte, Navarra tiene bloqueados tramos importantes que van desde Pikatua hasta Irati debido a la acumulación de nieve.

Niveles de Alerta y Precauciones

Actualmente, 22 carreteras están bajo un **nivel rojo**, donde el uso de cadenas es obligatorio y la circulación restringida para vehículos pesados y autobuses. En Andalucía, eso incluye la AL-4404 y AL-5405 en Almería, así como varias vías en Granada.

Castilla y León se Suma a las Advertencias

En **Castilla y León**, seis trayectos reportan el mismo nivel de alerta. Entre ellos se encuentran la BU-571 y BU-574 en Burgos, y las N-621 y N-625 en León. La recomendación general es seguir las indicaciones de las autoridades y evitar viajar si no es estrictamente necesario.

Pavimento Resbaladizo y Cadenas en las Rutas

El nivel amarillo afecta a la LU-633 en Lugo, restringiendo el acceso a vehículos pesados. La DGT aconseja a los conductores extremar la precaución en estas condiciones climáticas adversas y consultar el estado de las vías antes de salir.