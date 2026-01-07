Seis muertos en Europa por ola de frío: nieve y hielo causan caos en los viajes

Un brutal descenso de temperaturas está causando serios problemas en distintos puntos de Europa, con numerosas víctimas y significativos trastornos en el transporte.

Las gélidas condiciones han sumido a varias regiones del continente en una segunda jornada de caos, con reportes de seis muertes relacionadas con el clima en lo que ha sido el episodio de frío más intenso de este invierno.

Francia y los peligros del hielo

Desde que las temperaturas comenzaron a caer el lunes, la tragedia ha golpeado a Francia, donde cinco personas fallecieron en accidentes vinculados al hielo negro. Tres de estas muertes ocurrieron en el suroeste del país, mientras que un taxista perdió la vida tras caer con su vehículo en el río Marne en la región de París.

En Bosnia, una mujer murió al ser alcanzada por un árbol que colapsó debido a la acumulación de nieve en Sarajevo, donde cayeron casi 40 centímetros de nieve durante el fin de semana.

Problemas en los Países Bajos

Mientras tanto, en los Países Bajos, la nieve causó la suspensión de aproximadamente 600 vuelos en el Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. Las autoridades luchan por despejar las pistas y deshielar las aeronaves, con pronósticos de más nevadas a lo largo de la semana.

KLM, la aerolínea nacional, ha enfrentado escasez de líquido de deshielo, una situación que se repite en otros aeropuertos europeos. Además, el sistema ferroviario neerlandés sufrió serios inconvenientes debido a un mal funcionamiento temprano en la mañana, lo que complicó el desplazamiento hacia y desde las terminales.

Inundaciones en Roma

En Roma, la intensa lluvia que ha afectado a la ciudad en las últimas semanas ha causado que el río Tíber supere sus límites una vez más, interrumpiendo las celebraciones del Papa. El acceso a parques y áreas vulnerables se ha restringido debido a riesgos de inundación y caídas de árboles.

A pesar del mal tiempo, algunos esquiadores celebran las nevadas en los Apeninos, aunque se prevén temperaturas heladas en la parte central y norte de Italia.

Frío extremo en el Reino Unido

Al norte de Gran Bretaña, las temperaturas han descendido hasta -12.5 grados Celsius, ocasionando interrupciones en el transporte y el cierre de escuelas. Carreras de caballos y partidos de fútbol han sido cancelados debido a las condiciones adversas.

Con hasta 15 centímetros de nieve pronosticados para Escocia del Norte, la situación se ha vuelto crítica. Un parlamentario local ha solicitado la intervención del ejército para ayudar en la remoción de nieve y proporcionar suministros esenciales a quienes se encuentran aislados.

Desafíos en los Balcanes

Las intensas nevadas y lluvias han provocado problemas de tráfico y cortes en suministros de agua y electricidad en varias naciones balcánicas. En Serbia, se han implementado medidas de emergencia en algunas localidades debido a las severas condiciones climáticas.

En Bosnia, el hielo negro ha obligado a muchos conductores a estacionar sus vehículos al borde de la carretera, mientras que fuertes vientos han golpeado la costa adriática en Croacia y Montenegro, generando videos impactantes de olas arrastrando casas de verano en el sur montenegrino.