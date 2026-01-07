Tragedia en la Ruta 40: Murió bombero regresando de combatir incendios en Chubut

Un hombre que regresaba de combatir incendios forestales en Chubut perdió la vida en un trágico choque mientras viajaba por la ruta 40.

La comunidad se encuentra consternada tras este lamentable suceso que resalta el sacrificio de quienes luchan contra el fuego.

Detalles del Accidente

El fatal incidente ocurrió este martes a las 5:40 AM en el kilómetro 1910, en la intersección con la calle Los Cipreses, cerca de Las Golondrinas y la Comarca Andina.

Un Héroe Caído

La víctima, identificada como Adolfo Leónidas Mariscurrena, había estado trabajando arduamente en un camping de Puerto Patriada, una de las áreas más devastadas por los recientes incendios que han dejado a más de 700 evacuados y numerosas viviendas destruidas.

Mariscurrena estaba acompañado por su perro, que sobrevivió y esperó junto a su dueño hasta que llegaron los servicios de emergencia.

Despliegue de Emergencia

Tras colaborar activamente con brigadistas, Mariscurrena decidió evacuar su hogar en El Bolsón. Cargó sus pertenencias en su Renault 11 rojo y emprendió el viaje por la Ruta Nacional 40.

El Impacto Fatal

Al llegar al kilómetro 1910, por causas que aún se investigan, colisionó frontalmente con un Volkswagen Fox, en el cual viajaba una pareja que se dirigía a Trelew.

El impacto fue devastador, y Mariscurrena perdió la vida en el acto. La pareja involucrada fue trasladada al hospital de Lago Puelo para recibir atención médica.

Uno de los heridos presenta una lesión grave y ambos continúan bajo evaluación médica.

Investigación en Curso

El Ministerio Público Fiscal de Chubut, a cargo de la fiscal Débora Barrionuevo, está investigando el incidente. Se están recopilando testimonios y buscando grabaciones de cámaras de seguridad que puedan ayudar a esclarecer las causas del choque.

Además, se ha activado el Servicio de Asistencia a la Víctima para apoyar a la familia de Mariscurrena.

Contexto de Emergencia en Chubut

El intendente de El Hoyo, César Salamín, describió la situación de crisis debido a los incendios. “La noche del lunes fue extremadamente difícil. No tuvimos tregua”, expresó, constatando la desesperación de los brigadistas que enfrentan múltiples frentes de fuego con recursos limitados.

Las autoridades de Chubut y del Manejo del Fuego de la Nación han desplegado un operativo aéreo con más de diez aeronaves y aproximadamente 300 personas trabajando para controlar los incendios en el extremo oeste del lago Epuyén, unos 145 kilómetros al sur de Bariloche.

Evacuaciones Adicionales

Además de Puerto Patriada, se han realizado evacuaciones en Rincón de Lobos, trasladando a los residentes a la Escuela 223 de El Hoyo. Ante esta situación extraordinaria, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ha decidido unirse a la coordinación de los esfuerzos de emergencia junto a su equipo.