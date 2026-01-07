Riesgo País: Cotización del 6 de enero de 2026

El Riesgo País de Argentina se Reduce: ¿Qué Significa Esta Caída?

El Riesgo País de Argentina registró una notable baja este martes 6 de enero de 2026, cerrando en 562 puntos básicos. Esta tendencia sugiere un leve alivio en la percepción del riesgo financiero del país.

Detalles de la Cotización del Riesgo País

En el transcurso de la jornada, el índice que monitorea JP Morgan mostró un descenso conforme avanzaba el día. Comenzó con 566 puntos y fluctuó, alcanzando un mínimo de 561 puntos antes de estabilizarse al cierre en 562 puntos básicos.

Riesgo país martes 6 de enero

Este rendimiento se acerca a los valores más bajos observados en el presente año, lo que sugiere una mayor confianza en la capacidad del país de cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo.

Tendencias de la Última Semana

En la última semana, el Riesgo País mantuvo una tendencia conciliadora por debajo de los 600 puntos. Al final de diciembre de 2025, el indicador se encontraba alrededor de los 571 puntos y, al inicio de 2026, sufrió una acumulativa reducción que lo llevó a tocar los 560 puntos brevemente. Durante el lunes 5 de enero, el índice cerró en 566 puntos, tras una actividad que lo llevó incluso a marcar 553 puntos en los primeros días del año.

Este desempeño está vinculado a la estabilidad de los bonos soberanos en dólares, como es el caso del AL30 y GD30. El AL30D logró cerrar en US$ 67,10, lo que representa un repunte respecto a los US$ 66,79 de principios de enero. Esta recuperación se alinea con la estrategia del Ministerio de Economía para cumplir con los pagos de deuda programados para este año, que suman aproximadamente US$ 20.000 millones.

Impacto del Mercado Cambiario

Además, el comportamiento del mercado cambiario ha influido significativamente. El dólar oficial del Banco Nación cotiza a $1.495, y los nuevos planes económicos han sido bien recibidos por los inversores. La reciente acumulación de reservas internacionales, que ya superan los US$ 44.000 millones, también actúa como un soporte que alivia la presión sobre el riesgo país.

Comprendiendo el Riesgo País

El Riesgo País, elaborado por JP Morgan y conocido como EMBI+ (Emerging Markets Bond Index), mide la diferencia en tasas de interés entre los bonos del Tesoro de EE. UU. y los emitidos por países emergentes. Este indicador refleja el «costo extra» que un país debe asumir para financiarse internacionalmente, dado su riesgo de incumplimiento.

Un nivel de 562 puntos implica que Argentina debería abonar un 5,62% adicional en interés en comparación con los bonos estadounidenses al momento de emitir nueva deuda. Este indicador es crucial no solo para el financiamiento estatal, sino también para el acceso al crédito de empresas locales a nivel internacional, y una baja sostenida del Riesgo País puede favorecer condiciones más favorables para inversores en proyectos de infraestructura y desarrollo nacional.