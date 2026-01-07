Marco Rubio agradece a Pablo Quirno por la cooperación argentina contra el narcoterrorismo en Venezuela

En una reciente conversación entre el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el canciller argentino, Pablo Quirno, se destacó la colaboración de Argentina en la batalla contra el narcoterrorismo. Este diálogo se produce tras la histórica captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

La Captura de Maduro y su Repercusión Regional

El pasado 3 de enero, una operación militar estadounidense llevó a la detención del líder venezolano Nicolás Maduro, que fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos. Este evento ha encendido los ánimos en la región y generado diálogos sobre seguridad y cooperación entre las naciones latinoamericanas.

Diálogo entre Estados Unidos y Argentina

En su conversación, Marco Rubio expresó su agradecimiento a Pablo Quirno por el compromiso de Argentina en la lucha contra el narcoterrorismo. Esta conversación hace eco de la creciente alianza entre ambos países en materia de seguridad en la región.

La Posición de Argentina Frente al Narcoterrorismo

El gobierno de Javier Milei ha mostrado un fuerte respaldo a las acciones estadounidenses, resaltando la «valentía» del presidente de EE. UU. en la lucha contra políticas que afectan la democracia en América Latina. En un comunicado, la Cancillería argentina destacó la detención de Maduro como un «avance decisivo» en la lucha contra el narcoterrorismo.

Un Día Histórico para América Latina

Milei describió el 3 de enero como un «día histórico», señalando la importancia de diferenciar entre líderes democráticos y aquellos que apoyan regímenes dictatoriales. La captura de Maduro, según Milei, marca el inicio del fin para la dictadura en Venezuela.

Reacciones en el Contexto Regional

Durante una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que siguió a estos acontecimientos, Argentina se posicionó en contra de cualquier respaldo a Maduro. Pablo Quirno, en sus declaraciones, enfatizó que la verdadera prioridad es el bienestar del pueblo venezolano y el restablecimiento de la democracia.

Mirando Hacia el Futuro

Con la detención de un individuo tan controvertido como Maduro, las naciones latinoamericanas se ven en la obligación de reflexionar sobre el futuro de la democracia y la estabilidad en la región. La cooperación internacional en la lucha contra el narcoterrorismo es más crucial que nunca.