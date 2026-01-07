Rival de Ethereum inicia 2026 en auge: analistas prevén un 20% de subida

Los primeros días de 2026 traen vientos de optimismo al mundo cripto, liderados por el resurgimiento de Solana y un Bitcoin que supera los $90,000. ¿Estamos ante el inicio de una nueva era para los activos digitales?

El cripto mercado arranca el nuevo año con un impulso notable. Bitcoin no solo superó la emblemática barrera de los $90,000, sino que también ha generado un ambiente de optimismo entre los inversores. En este contexto, Solana se destaca, captando la atención de todos.

Solana: La Estrella Emergente

La criptomoneda SOL está viviendo un renacer a principios de 2026. Con un precio que se mantiene por encima de los $137 y un aumento del 7% en apenas siete días, los analistas están atentos a su desempeño. En los picos de negociación, Solana incluso tocó los $139, lo que ha sido un tema de conversación vital entre traders e inversores.

Un Rally Impulsado por Fondos Cotizados

Una de las principales fuerzas detrás de este impulso son los fondos cotizados al contado. Según el analista Pedro Martínez, Solana ha atraído más de $16 millones en un solo día, un flujo significativo desde mediados de diciembre. Este interés no solo resalta la involucración de grandes inversores, sino que también proporciona una base sólida para el crecimiento del token.

Flujos Positivos y Dinámica del Mercado

Desde el debut de sus fondos cotizados el 28 de octubre, Solana ha mostrado un aumento constante en entradas, superando ahora los $1,000 millones en activos netos. Esta tendencia es vista como una señal de interés genuino por parte de instituciones financieras, alejándose de las especulaciones pasajeras.

Datos que Respaldan el Optimismo

Las métricas de la red también muestran un aumento en la actividad, con un total de stablecoins en el ecosistema de Solana alcanzando los $15,320 millones. Este crecimiento se traduce en mayor liquidez y preparado para el futuro, según la analista Belén González.

Análisis Técnico Favorable

Desde la perspectiva técnica, Solana ha registrado un cambio significativo. El precio ha roto recientemente una resistencia clave, con un aumento de casi 12% desde ese quiebre. Estar por encima de medias móviles también es un indicador positivo que sugiere un cambio de tendencia.

Mirando Hacia el Futuro

Los próximos objetivos se sitúan en las medias móviles de 100 y 200 días, entre $150 y $162. Martínez menciona que superar estas referencias podría confirmar una recuperación más sostenida. Sin embargo, los analistas advierten que el soporte crítico se encuentra entre $125 y $126; mantener estos niveles será vital para seguir en la senda alcista.

La Cautela es Clave

A pesar del ambiente optimista, la comunidad cripto sigue en estado de alerta, dada la posibilidad de correcciones bruscas. Si el precio se establece por debajo de los $125, podría abrir la puerta a caídas adicionales hacia los $120.

Indicadores Positivos en Derivados

En el sector de derivados, se observa un crecimiento en el interés abierto, con un ligero predominio de posiciones largas. Esto sugiere que los traders están apostando por un alza, aunque con precaución.

El inicio de 2026 ofrece una mezcla intrigante de señales positivas para Solana: un aumento en las métricas de rendimiento, flujos positivos y un gráfico más estructurado. El desafío radica en validar este movimiento con un volumen sólido y nuevos ingresos, lo que podría colocar a SOL nuevamente en el foco de las recuperaciones dentro del criptoespacio.