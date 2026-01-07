Venezuela en Vivo: Nicolás Maduro en EE. UU. y Novedades de Donald Trump, Actualizaciones al Instante

En una reciente entrevista, el presidente argentino Javier Milei abordó de manera contundente la política internacional, defendiendo las acciones de Estados Unidos en relación al petróleo de Venezuela.

Durante su intervención, Milei calificó de “estupidez” los cuestionamientos hacia Estados Unidos por sus intereses en el petróleo venezolano, argumentando que “lo que determina la riqueza es el respeto a la propiedad privada, la vida y las instituciones”.

La visión de Milei sobre la intervención en Venezuela

El mandatario argentino recordó un episodio trágico en el que murieron 40 personas en una operación militar, subrayando la presencia de agentes cubanos involucrados en el conflicto: “No estaban de paseo en Venezuela, estábamos hablando de una dictadura”, enfatizó. Milei mencionó que desde 2007, el régimen venezolano ha mostrado signos de debilidad, transformándose en un “narcoestado terrorista”.

Apoyo a la estrategia de Trump

Al respaldar la política de la administración Trump, Milei afirmó: “El tema es para cortarle el suministro a los comunistas”. Criticó a quienes no se manifestaron en contra del apoyo que recibían Cuba e Irán, sugiriendo que hay una falta de honestidad intelectual en la izquierda.

El contexto geopolítico actual

Las declaraciones de Milei han avivado el debate sobre la intervención externa en conflictos internos de otros países y la legítima preocupación por la influencia comunista en la región. La reconfiguración del mapa geopolítico sigue siendo un tema candente para Argentina y otros países en América Latina.