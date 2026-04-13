Tensión en Oriente Medio: Trump promete cerrar el estrecho de Ormuz en el conflicto entre EE. UU., Israel e Irán

Las últimas declaraciones de Irán revelan un tono de desconfianza hacia Estados Unidos en medio de las negociaciones que buscan un entendimiento. La situación se complica a medida que ambos países intercambian acusaciones.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y principal negociador de su país, manifestó en redes sociales que, a pesar de los esfuerzos de Irán en estas conversaciones, el equipo estadounidense no logró “ganarse la confianza de la delegación iraní”.

El Contexto de la Desconfianza

Ghalibaf recordó los incidentes previos, donde Estados Unidos atacó a Irán en dos ocasiones durante el último año, lo que estableció un clima de recelo. Sin embargo, el funcionario iraní no descartó la posibilidad de futuras negociaciones, instando a Washington a “decidir si puede ganarse nuestra confianza o no”.

Las Declaraciones de Estados Unidos

Las palabras de Ghalibaf se producen tras las afirmaciones del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien antes de partir de Islamabad, declaró que su país había presentado su “oferta final y mejor”. Vance agregó que Irán había “elegido no aceptar nuestros términos”, lo que añade presión sobre las negociaciones en curso.

El Futuro de las Conversaciones

El escenario actual deja abierta la posibilidad de un nuevo intento de acercamiento entre ambas naciones, aunque la falta de confianza parece ser un obstáculo significativo. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollan estos encuentros y qué decisiones tomarán ambas partes en el futuro.