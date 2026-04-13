Javier Milei y Viktor Orbán: Uniones Conservadoras que Marcan Tendencia

La relación entre Javier Milei y Viktor Orbán se consolida, marcando un hito en la política conservadora global. Desde su primer encuentro en la CPAC, su alianza ha crecido, destacando una afinidad en ideales y estrategias.

Encuentro en Budapest: Un Paso Hacia la Consolidación de Vínculos

El pasado 21 de marzo, Milei y Orbán se reunieron en el Monasterio Carmelita de Buda, en un contexto marcado por la reciente vuelta a la política de Orbán, quien se encontraba en la recta final antes de las elecciones. La cita fue propicia para reforzar la cooperación entre ambos líderes, acompañados por la hermana de Milei, Karina, y el canciller Pablo Quirno.

Reacciones de la Administración Argentina Tras la Elección en Hungría

Luego de la derrota sufrida por Orbán en las recientes elecciones, el canciller Quirno destacó el compromiso de Argentina para fortalecer la relación bilateral. En su mensaje en redes sociales, subrayó el valor de la relación construida por Milei y la colaboración entre ambas naciones.

Una Visión Compartida: Retos y Oportunidades

Desde la Casa Rosada se enfatizó el papel emblemático de Hungría en la historia reciente de Occidente, resaltando su resistencia durante la caída del comunismo. Esto, según informaron, refleja una alineación de visiones respecto a los desafíos globales actuales.

Momentos Memorables: La Camaradería entre Líderes

El lazo entre Milei y Orbán se destacó el 19 de febrero en Miami, donde ambos dirigentes compartieron un momento distendido mientras discutían sobre una nueva iniciativa de paz. En ese encuentro, Milei sorprendió a todos al cantar «Burning Love» de Elvis Presley junto a Orbán, quien no pudo contener la risa.

Un Reconocimiento Internacional de Milei

Orbán ha elogiado abiertamente a Milei, destacando su estilo de liderazgo y su enfrentamiento a la inflación en Argentina. En un video difundido en redes sociales, el primer ministro húngaro manifestó su admiración por la manera de gobernar de Milei, cerrando con un mensaje de apoyo hacia la nación sudamericana.

Delegados de La Libertad Avanza en CPAC

A pesar de su ausencia en las ediciones de 2024 y 2025 de la CPAC en Hungría, la relevancia de Milei se mantuvo por medio de representantes de su partido. Agustín Romo y Nahuel Sotelo asistieron representando a La Libertad Avanza, evidenciando el interés que sigue generando la figura del presidente argentino en el ámbito conservador internacional.