Tragedia en Villa Devoto: Conoce a la joven atropellada por un colectivo

Una joven neuróloga de 31 años, Bárbara Rocío Granado Schonholz, falleció trágicamente el viernes 10 de abril en Villa Devoto, después de un accidente ocurrido al bajar de un colectivo.

El insólito accidente se produjo cuando la joven, cuyo nombre resonaba en el ámbito médico, se bajó del micro de la línea 134 y su mochila quedó enganchada en la puerta. Esto provocó su caída al asfalto, donde fue atropellada por el mismo colectivo.

Desgarradores mensajes de despedida

La pérdida de Bárbara ha dejado una profunda huella en sus seres queridos. Su madre compartió un emotivo mensaje en redes, expresando: “Hace dos días, en un accidente de tránsito, partió mi amada hija. ¡¡No hay palabras para describir tanto dolor!! ¡¡¡Vuela alto, mi niña, y gracias por estar conmigo 31 años!!!”

El padre de la joven, Carlos Granado, también compartió su tristeza: “Ayer, en un accidente en Devoto, un colectivo me la arrebató.” Además, sus compañeros del Hospital Ramos Mejía, donde ejercía, recordaron con cariño los cuatro años que pasaron juntos, llenos de trabajo y risas.

Los detalles del accidente

Según testigos, Bárbara se estaba bajando por la puerta del medio del colectivo cuando esta se cerró inesperadamente, atrapando su mochila. Al intentar liberarse, perdió el equilibrio y cayó al suelo justo en el momento en que el conductor reanudaba la marcha, sin ser consciente de que la joven estaba en el camino.

Personal médico de SAME llegó rápidamente al lugar, pero lamentablemente, solo pudieron confirmar su fallecimiento en el acto.

Investigación abierta

Las autoridades han tomado cartas en el asunto. Desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, se ordenó la detención del conductor, un hombre de 41 años, mientras que se le realizó un test de alcoholemia para determinar las circunstancias del accidente. La causa está caratulada como “averiguación de homicidio”.