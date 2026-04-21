Tim Cook: ‘Estoy sano y seguiré liderando Apple por mucho tiempo’

Tim Cook, actual director ejecutivo de Apple, reveló a sus empleados que dejará su puesto a finales de este año, generando expectativa sobre lo que viene. Aunque se alejará de la dirección, continuará como presidente ejecutivo, asegurando su compromiso con la compañía.

En una reunión celebrada en el icónico Steve Jobs Theater de Cupertino, California, Cook informó que se encuentra “en buena salud” y motivado para seguir aportando a Apple en su nueva función, liderada por John Ternus, quien asumirá el cargo de CEO el 1 de septiembre.

Un Futuro Brillante para Apple

“Estoy emocionado por continuar mi trayectoria en Apple como presidente ejecutivo”, afirmó Cook, de 65 años. “Tengo mucha energía y planeo desempeñar este nuevo rol durante un tiempo considerable”. Sus palabras buscan apaciguar las inquietudes sobre el sentido de su renuncia, sabiendo que Ternus ha sido considerado su sucesor natural durante años.

Apoyo Incondicional a Ternus

Cook enfatizó su compromiso al decir: “Estaré aquí para apoyar a John en todo lo que necesite.” Esta nueva etapa le permitirá enfocarse en fortalecer las relaciones de Apple a nivel global, un área que ha cultivado por más de una década.

La Transición Estratégica

Al ser consultado sobre el momento de su renuncia, Cook explicó su deseo de tener “la mejor transición de la historia”. Para él, esto implica que “el negocio tiene que ir muy bien” y que Ternus debe estar completamente preparado para asumir el liderazgo.

Con una cartera de productos sobresaliente y un récord de ingresos en el último trimestre, Cook expresó su confianza en que todo está alineado para esta transición. “Estas tres cosas han coincidido, y por eso ahora era el momento adecuado”, concluyó.