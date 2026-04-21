Fin de las PASO: Javier Milei presenta su reforma electoral con Ficha Limpia

Revolución Electoral: Javier Milei Propone Cambios Radicales en el Sistema Argentino

Este martes, el presidente Javier Milei anunció un ambicioso proyecto que busca transformar el sistema electoral en Argentina. La eliminación de las PASO, alteraciones en el financiamiento político y la implementación de la “Ficha Limpia” se destacan entre las propuestas más innovadoras.

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En un mensaje directo a través de sus redes sociales, Milei informó al país que su administración enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral. «Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso», afirmó, enfatizando tres pilares fundamentales de la iniciativa. «Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta», agregó con firmeza.

El presidente Javier Milei anunció una reforma electoral: busca eliminar las PASO e incorporar Ficha Limpia | X @JMilei

Cambios Cruciales en el Financiamiento Político

El segundo eje de la propuesta incluye una reformulación en el financiamiento de la política. «Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo», afirmó, anticipando un cambio significativo en cómo se sostiene la actividad política en el país.

Una Oportunidad para la Ficha Limpia

Por último, Milei adelantó la inclusión de la «Ficha Limpia»: «Los corruptos AFUERA para siempre». Este concepto pretende establecer reglas estrictas para los candidatos, excluyendo a aquellos con antecedentes penales por delitos graves.

Impacto de la Reforma en el Sistema Electoral

La reforma propuesta no solo elimina las PASO, también reconfigura el sistema de financiamiento político vigente. Hoy en día, las primarias son una instancia obligatoria para la selección de candidatos, lo que ofrecería menor participación del electorado en un futuro, si se aprueba la reforma.

Los partidos políticos tendrían que elegir a sus candidatos utilizando mecanismos internos, lo cual podría limitar la participación activa de votantes que no estén afiliados a alguna agrupación política.

La reforma plantea tres ejes: eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento y Ficha Limpia.

¿Qué Implicará la Eliminación de las PASO?

La eliminación de las PASO implicaría que los partidos deban definir sus candidaturas sin un proceso electoral abierto. De este modo, se trasladaría la responsabilidad a estructuras internas, lo que podría cambiar el panorama electoral actual.

Las PASO también permiten a los partidos medir el apoyo a sus candidatos antes de las elecciones generales, una función crucial que se perdería con esta reforma.

Transformación del Financiamiento Político

El sistema actual mezcla fondos públicos y privados, pero la propuesta de Milei indica un recorte a los aportes estatales para las campañas. Si este cambio se implementa, cada partido dependerá más de financiamiento privado.

Ficha Limpia: Cambiando las Reglas del Juego

La Ficha Limpia empujará a un filtro más riguroso sobre quién puede postularse para cargos de elección popular, eliminando a aquellos con antecedentes penales. Esto establecerá un nuevo precedente en la legislación electoral argentina, donde la Justicia Electoral jugará un rol esencial al verificar las listas de candidatos.

El Club Político Argentino apoya el proyecto de Ficha Limpia.

Estas reformas propuestas por el Presidente representan un paso audaz hacia la modernización del sistema electoral argentino, buscando mayor transparencia y participación efectiva.