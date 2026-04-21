Nuevo crédito digital para el campo: la alianza innovadora entre un banco y una fintech

El Banco Credicoop ha sellado una alianza estratégica con Nera, un innovador ecosistema digital diseñado para facilitar el financiamiento en el sector agropecuario, con el fin de optimizar la gestión del crédito.

Banco Credicoop ha dado un paso importante al asociarse con Nera, la plataforma digital que conecta pagos y financiamiento para los agricultores.

Esta colaboración tiene como objetivo principal facilitar el acceso al crédito para los productores agropecuarios y modernizar sus procesos financieros.

La propuesta se integra en una plataforma que redefine la financiación de la cadena agroindustrial.

Nera se ha establecido como un ecosistema que vincula a productores y proveedores con entidades financieras, buscando dinarizar el financiamiento de insumos, ganado y maquinaria.

En 2025, la plataforma validó transacciones por más de u$s1.100 millones.

Esta propuesta es completamente digital, permitiendo a los usuarios comparar y seleccionar las mejores condiciones de crédito.

La Sinergia entre Fintech y Banca: Un Nuevo Paradigma en el Financiamiento Agroindustrial

Banco Credicoop aporta su vasta experiencia en el sistema financiero argentino.

La entidad se caracteriza por su profundo vínculo cooperativo y su extensa red de 276 filiales, que asegura una fuerte presencia en el territorio nacional.

Más de 150 de estas sucursales están ubicadas en áreas agropecuarias, lo que les permite conectar de manera efectiva con las necesidades del sector.

Esta alianza ofrecerá una experiencia completamente digital para abordar las demandas de financiamiento.

Sergio Clur, subgerente General Comercial, afirmó que esta herramienta marcará un hito en el mercado.

Clur anticipó una rápida aceptación por parte de los socios y la red de filiales, subrayando: «Nuestra meta es aumentar la participación en este sector clave de la economía.»

Innovación Financiera en el Agro: El Futuro se Hace Presente

Marcos Herbin, CEO de Nera, resaltó que esta alianza crea un ecosistema financiero abierto y adaptable.

Los productores ahora podrán elegir entre múltiples opciones y tomar decisiones informadas en un mismo lugar, gracias a la versatilidad de la plataforma.

Nera se posiciona como un centro de innovación financiera que impulsa el crecimiento en el agro, empleando tecnologías de datos, inteligencia artificial y machine learning para personalizar la experiencia del usuario.

Adicionalmente, trabajan en la creación de productos financieros que se adaptan a las necesidades del sector.

El proceso de integración tecnológica entre los equipos ya ha comenzado, y se prevé que en los próximos meses la oferta de financiamiento de Credicoop esté disponible en la plataforma.