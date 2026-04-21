Villarruel se ausenta del homenaje a Francisco en Luján y critica al Gobierno: ‘Estaba lo peor de la casta política’

La vicepresidenta Victoria Villarruel decidió rendir homenaje al Papa Francisco en la Basílica María Auxiliadora de Almagro, generando revuelo tras su ausencia en la ceremonia central en Luján.

La ausencia de Villarruel en Luján

Victoria Villarruel optó por no asistir a la misa conmemorativa del primer aniversario de la muerte del Papa Francisco en la Basílica de Luján, a pesar de que su presencia era esperada. Su elección de un lugar alternativo para recordar al pontífice dio paso a diferentes interpretaciones sobre los motivos detrás de su decisión.

Un homenaje con significado personal

Desde la Basílica María Auxiliadora, donde Francisco fue bautizado, Villarruel expresó: “Este es el lugar donde el Papa Francisco fue bautizado”, indicando así el valor simbólico de su elección. Sin embargo, no dudó en señalar las razones políticas que justificaron su ausencia de Luján, al afirmar que en la ceremonia central “estaba lo peor de la casta política”.

Reflexiones sobre el legado del Papa

En su discurso, la vicepresidenta, que se encuentra al mando del Ejecutivo debido al viaje de Javier Milei a Israel, destacó que el verdadero sentido del aniversario debería centrarse en el recuerdo y las enseñanzas de Francisco, distanciándose de cualquier interés político. Criticó la politización de la ceremonia, argumentando que había perdido su esencia de recogimiento y se había convertido en un espacio de confrontación.

La ceremonia en Luján y sus asistentes

El acto en Luján fue un encuentro masivo que reunió a destacados líderes políticos y miles de fieles, rindió tributo a Jorge Bergoglio. Entre los presentes se encontraban el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Desde la primera fila, se observó a numerosos representantes del gobierno nacional mientras que otros dirigentes ocupaban ubicaciones distanciadas.

Villarruel critica la ceremonia principal

La vicepresidenta subrayó que la misa ya no representaba solo un recuerdo al Papa, sino que había sido sustituida por un evento de carácter político. En su diálogo con TN, enfatizó que no quería involucrarse en la dinámica de la “casta política” presente, manteniendo así su compromiso con sus creencias.

El mensaje del arzobispo y reflexiones políticas

El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, lideró la homilía en la misa de Luján, enfocándose en el legado social del Papa y apelando a la unidad. Liderando un mensaje de esperanza, invitó a construir “una patria de hermanos”. Axel Kicillof, al final del acto, subrayó la importancia de seguir las enseñanzas del Papa en acciones concretas, advirtiendo sobre la crítica situación del país.