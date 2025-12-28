Todo sobre el nuevo servicio de taxis acuáticos gratuitos en Miami Beach: Rutas, horarios e inauguración

La ciudad costera de Miami Beach, en Florida, se prepara para lanzar un innovador servicio de taxis acuáticos que transformará la manera de moverse por la ciudad y sus alrededores.

La Comisión de Miami Beach ha dado luz verde a esta iniciativa, permitiendo a la administración local formalizar un acuerdo con Water Taxi of Miami Beach LLC. Este servicio comenzará a operar en las próximas semanas, ofreciendo a los pasajeros una opción alternativa y pintoresca para desplazarse.

Un Servicio que Busca Aliviar el Tráfico

El alcalde Steven Meiner destacó en un comunicado del 17 de diciembre que esta propuesta es “una iniciativa revolucionaria que tiene el potencial de aliviar la congestión del tráfico al ofrecer un medio de transporte público más limpio y eficiente”. Este avance es parte de una estrategia más amplia para mejorar la calidad de vida tanto de residentes como de visitantes.

Detalles del Nuevo Servicio de Taxis Acuáticos

El nuevo sistema de transporte acuático será gratuito y se lanzará oficialmente el 20 de enero de 2026. Los taxis, de 12 metros de largo y con capacidad para 55 pasajeros, operarán entre semana con salidas programadas cada 30 a 60 minutos, dependiendo de la demanda. Sin embargo, durante la fase inicial, el servicio no estará disponible los fines de semana.

Rutas y Horarios

Las rutas establecidas, que se probaron exitosamente en los últimos dos años durante la Semana del Arte, incluirán puntos de partida estratégicos que facilitarán el acceso a las áreas más concurridas de la ciudad.

Una Mirada al Futuro

Los funcionarios han declarado que existe la posibilidad de expandir este servicio a otras áreas como la parte occidental de Miami Beach y a lo largo del río Indian Creek, aunque esto dependerá de la financiación adicional.

Por su parte, el sistema de autobuses de Miami-Dade County Transit y el tranvía gratuito de la ciudad continuarán operando con normalidad, así como los servicios de transporte bajo demanda en Mid Beach y North Beach, en colaboración con Freebee. Esta integración de servicios busca ofrecer una experiencia de transporte más completa y accesible para todos.