Zelenskyy y Trump se reunirán en Florida para diálogos de paz tras intensificación de ataques rusos en Kyiv

Zelenskyy se Reúne con Trump en Florida para Impulsar la Paz en Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy tiene previsto reunirse con Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, en un encuentro clave para discutir avances en la búsqueda de paz en Ucrania.

En un contexto de escalada en el conflicto, Zelenskyy y Trump se encontrarán por primera vez desde octubre. Este diálogo, programado para las 13:00 hora local (18:00 GMT), será crucial, ya que ambos líderes abordarán un plan mediado por Estados Unidos para poner fin a la guerra que ha asolado a Ucrania durante casi cuatro años.

El Encuentro y sus Implicaciones

Este cónclave tiene lugar en medio de intensificados ataques rusos en la capital ucraniana. En las últimas horas, las fuerzas rusas han bombardeado áreas de Kyiv y otras localidades, aumentando la presión sobre Zelenskyy y su gobierno. En su último encuentro, Trump había desestimado la solicitud de Zelenskyy de obtener misiles Tomahawk de largo alcance. Esta reunión podría ser una oportunidad para reevaluar esas dinámicas y discutir el manejo del estratégico Zaporizhzhia y la región del este de Ucrania, vital para las conversaciones de paz.

Un Contexto de Conflicto y Negociaciones

Mientras Kiev sufre ataques, el presidente ucraniano busca garantías de seguridad de Estados Unidos para proteger a su nación de futuras agresiones rusas. Este marco de negociación es crítico, especialmente considerando que Moscú controla aproximadamente el 75% de la región de Donetsk y casi el 99% de Luhansk. Durante reuniones recientes, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha hecho hincapié en que Ucrania debe ceder el control total de Donbas, lo cual es un punto de fricción en las negociaciones. A pesar de estas exigencias, Zelenskyy ha insinuado que podría considerarse la creación de una «zona económica libre» como potencial solución, sin renunciar a su postura sobre las concesiones territoriales.

Aumento de Ataques y Respuesta Ucraniana

El ambiente se torna cada vez más tenso con el aumento constante de los ataques rusos, que se evidencia en la reciente ola de bombardeos que dejó varios heridos, incluido un incidente en Kherson donde una mujer resultó afectada por la intensa artillería. Zelenskyy espera que su encuentro con Trump sirva no solo para discutir el futuro del conflicto, sino también para reforzar la unidad internacional en torno a Ucrania. La gestión de la crisis nuclear en Zaporizhzhia y el control de Donbas permanecerán en el centro de estos diálogos.

Volodymyr Zelenskyy observa atentamente durante una reunión anterior con Donald Trump y miembros de su gabinete.



A medida que se aproximan las conversaciones, el mundo observa atentamente cómo estos dos líderes navegarán un camino lleno de desafíos y posibilidades para la paz en Ucrania.