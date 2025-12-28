El presupuesto universitario de 2026 será el más bajo en 20 años

La reciente aprobación de la Ley de Presupuesto 2026 ha puesto en alerta al sector educativo argentino, al incluir cambios significativos que afectarán el financiamiento del sistema educativo nacional.

El artículo 30 de la nueva ley ha desatado controversia al modificar el compromiso del Estado de financiar el sistema educativo, derogando el artículo 9 de la Ley 26.206, que establecía un mínimo del 6% del PBI para este sector. Para el 2026, la inversión en universidades descenderá al 0,47% del PBI, la cifra más baja en décadas.

Impacto en el Financiamiento de Universidades

Este año, el Gobierno destinó solo el 0,49% del PBI a la Educación Superior, el porcentaje más bajo desde 2005. En contraste, en 2017, la inversión alcanzó un 0,87%. Según un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el 88% de los recursos se destinaron a salarios, dejando sólo una pequeña parte para investigación y mantenimiento.

Consecuencias en los Sueldos de Docentes

Los docentes universitarios han sufrido recortes drásticos en sus salarios, perdiendo cerca del 30% de su poder adquisitivo desde que comenzó la actual gestión. «Esta precarización laboral ha llevado a varios profesores a buscar oportunidades en el extranjero», aseguró Pablo Monk, docente universitario. Además, los recortes han afectado las becas y el mantenimiento de la infraestructura educativa, lo que perjudica el desarrollo académico de los alumnos.

Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional en Riesgo

Otro aspecto preocupante del presupuesto es la derogación del artículo 52 de la Ley 26.058, lo que elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. Esto se traduce en una reducción del 93% en los recursos disponibles para estas instituciones en 2026.

Una Caída del Presupuesto Preocupante

Las estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indican que el presupuesto para Educación y Cultura caerá un 47,3% respecto a 2023. En particular, las becas para estudiantes sufrirán un recorte del 76,6%, mientras que el financiamiento para ciencia y tecnología se verá reducido en un 48,8% en términos reales.

El Futuro de la Ciencia y la Tecnología

La situación es igualmente alarmante para el área de ciencia y tecnología. La ley de 2026 plantea la eliminación de artículos clave de la Ley 27.614, que garantizaba un incremento progresivo del presupuesto hasta alcanzar el 1% del PBI para 2032. Esta tendencia hacia la desfinanciación supone un riesgo significativo para la investigación y la innovación en el país.