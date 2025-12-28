Córdoba avanza hacia la libertad: un año clave y los planes para 2026

El año 2025 se perfila como un punto de inflexión para La Libertad Avanza en Córdoba, tras un resonante éxito en las elecciones legislativas del pasado octubre que transformó el escenario político provincial.

Un Triunfo que Redefine el Panorama Político

El partido La Libertad Avanza se ha posicionado como la principal fuerza opositora en Córdoba gracias a un contundente triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Este éxito no solo reafirma su presencia en la provincia, sino que también reconfigura el mapa político.

El Apoyo del Presidente: Un Factor Clave

Desde el partido destacan el respaldo constante del Presidente Javier Milei, que ha visitado repetidamente Córdoba. Estas visitas han fortalecido el vínculo con la militancia y han subrayado la dirección local del partido.

Gabriel Bornoroni: Líder en Ascenso

En este contexto, la figura de Gabriel Bornoroni ha emergido como el indiscutible líder provincial. Su estrategia, que incluyó la elección de Gonzalo Roca como candidato principal, ha demostrado ser efectiva, sorprendiendo a muchos críticos que minimizaban su audacia.

El Vínculo con el Poder en Buenos Aires

Bornoroni cuenta con una conexión directa con figuras clave del Gobierno Nacional, lo que le ha permitido llevar adelante una organización interna robusta en Córdoba. Con aliados como Karina Milei y Martín Menem, ha podido impulsar a nuevos líderes dentro del partido.

Las Perspectivas de 2026

Con la mirada puesta en el 2026, los principales protagonistas de la política cordobesa, incluyendo a Bornoroni, Luis Juez y Rodrigo de Loredo, se preparan para una intensa contienda.

El Brindis de De Loredo: ¿Inicio de una Nueva Campaña?

El reciente brindis de Rodrigo de Loredo con intendentes radicales generó controversia. Mientras De Loredo lo presenta como un gesto de camaradería, muchos interpretan que marca el comienzo de su campaña gubernamental. Esta situación ha generado fricciones con el juecismo, que se siente traicionado tras la caída de la elección pasada.

Soledad Carrizo como Eje de Unidad

Ante el avance de De Loredo, La Libertad Avanza tiene esperanzas en Soledad Carrizo. Los dirigentes consideran que su papel será fundamental para atraer a intendentes radicales descontentos con el liderazgo de De Loredo, ampliando la base de apoyo del partido.

Desafíos en la Cámara de Diputados

En el ámbito legislativo, La Libertad Avanza se enfrenta a un panorama complicado. A pesar del triunfo electoral, reconocen la necesidad de una planificación cuidadosa para abordar las complejidades de la Cámara de Diputados. La agenda legislativa se centrará en reformas clave como las penales, laborales y tributarias, con Bornoroni al frente del bloque.

Infinito Water Park: Un Proyecto Turístico Innovador

El 10 de enero, Infinito Water Park abrirá sus puertas, convirtiéndose en un nuevo atractivo turístico para la provincia. Se rumorea la posible presencia del Presidente Javier Milei en la inauguración, aunque los líderes locales conservan cierto escepticismo al respecto.

Este renovado impulso político y proyectos emblemáticos destacan el momento transformador que atraviesa Córdoba, con La Libertad Avanza buscando asentarse como una fuerza fundamental en el futuro político de la provincia.