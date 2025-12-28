Milei apunta a un impacto económico sorprendente

La semana pasada culminó con un revés para la administración de Javier Milei. A pesar de las expectativas, la estrategia para aprobar rápidamente leyes clave se encuentra estancada en el Congreso.

En la Cámara de Diputados, el Presupuesto 2026 fue aprobado sin los recortes en el gasto que el Presidente había anticipado. Además, la discusión sobre la flexibilización laboral tuvo que ser pospuesta en el Senado, generando preocupaciones entre los inversores internacionales que observan de cerca las reformas económicas que Milei planea implementar.

Inflación: Expectativas para un futuro optimista

Los funcionarios económicos mantienen la esperanza en la reducción de la inflación tras las festividades. El Indec ha informado que los precios comenzaron a aumentar considerablemente después de las elecciones, ya que las empresas buscan ajustar sus márgenes perdidos. Sin embargo, confían en que, una vez superada esta etapa, la inflación comience a desacelerarse.

Mejoras en el mercado laboral

Unos recientes datos sobre el desempleo han ofrecido un rayo de esperanza a la administración, indicando una mejora en el empleo. Sin embargo, esta mejora se encuentra acompañada de un incremento en la informalidad laboral, creando un escenario contradictorio en medio de un estancamiento económico.

Nueva dinámica en créditos y tasas de interés

El Gobierno está apostando a una reactivación del crédito al consumo, apalancado en una disminución de las tasas de interés. Esta tendencia positiva ya ha comenzado a notarse en las ofertas de los bancos, que están reanudando la concesión de créditos personales.

Movimientos en el mercado cambiario

El anuncio de Santiago Bausili, presidente del Banco Central, sobre la acumulación de dólares para el año 2026 ha despertado debates en el ámbito financiero. Algunas consultoras consideran que la meta de u$s10.000 millones podría ser ambiciosa, y la atención se centra en la cotización del dólar, que ha tenido altibajos en los últimos días.

Proyecciones para la compra de divisas

De acuerdo al plan oficial, el Banco Central comenzará a comprar dólares periódicamente, adquiriendo entre u$s30 a u$s35 millones diarios, lo que podría sumar entre u$s600 y u$s700 millones mensuales. Bausili también indicó que considerará la demanda de dinero y el flujo del mercado cambiario antes de hacer compras adicionales en bloque.