Tormenta: 100 mm en una hora causa caos con ríos de barro y autos flotantes

Un intenso fenómeno meteorológico desencadenó grandes problemas en varias localidades de Salta, donde algunas regiones registraron precipitaciones de hasta 100 milímetros en solo una hora. Este torrencial aguacero provocó inundaciones y el arrastre de barro, dejando vehículos a la deriva.

Impacto en el Valle de Lerma

El Valle de Lerma, situado en el corazón de la provincia, fue uno de los puntos más afectados. Las intensas lluvias causaron una alarmante crecida del Arroyo San Vicente, atrapando a conductores en la ruta nacional 68, a tan solo 4 kilómetros de Coronel Moldes y a 20 kilómetros de La Viña.

Caminos Intransitables

Las imágenes compartidas en redes sociales y los medios locales revelaron un escenario desolador: caminos completamente bloqueados por avalanchas de agua, barro y árboles arrastrados por la corriente.

Transporte Afectado

El sistema de transporte también se vio gravemente alterado, con líneas interrumpidas debido al mal estado de las vías, informaron las autoridades correspondientes.

Situación en Rosario de Lerma

En Rosario de Lerma, las calles quedaron sumergidas, convirtiendo el tránsito diario en un desafío tanto para vehículos como para peatones, según reportó El Tribuno.

Afectaciones a Viviendas

La lluvia desbordó el ámbito residencial, inundando hogares en áreas que anteriormente no habían sufrido daños durante temporales pasados, advirtieron medios locales. También se reportaron caídas de árboles y postes por el reblandecimiento del terreno, dejando a muchas casas y a la vía pública sin electricidad.

Solicitan Asistencia del Gobierno Provincial

Ante la magnitud de los daños, se solicitó ayuda al Gobierno de Salta para asistir a las familias afectadas y mitigar las pérdidas registradas.

Desbordes en La Merced y La Florida

Otras localidades, como La Merced y La Florida, también enfrentaron problemas severos, particularmente por el desbordamiento de un canal que bloqueó los accesos, dejando largas filas de vehículos varados en las rutas 36 y 68.

Restablecimiento del Servicio Eléctrico

EDESA, la compañía encargada de suministrar energía eléctrica en la provincia, comunicó que la situación estaba comenzando a normalizarse en la noche, aunque muchos hogares seguían sin luz.