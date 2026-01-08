Trump y Petro se hablan por teléfono y planean reunión en la Casa Blanca

Gustavo Petro y Donald Trump: Un Diálogo que Promete Cambios
El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su contraparte estadounidense, Donald Trump, sostuvieron recientemente una conversación telefónica que podría marcar un nuevo capítulo en sus relaciones diplomáticas.
Un Acercamiento Imprevisto
Este miércoles, Gustavo Petro reveló que habló con Donald Trump, donde ambos acordaron organizar una reunión en Washington. Este diálogo se produce en un contexto lleno de tensiones, tras la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que intensificó las acusaciones entre ambos mandatarios.
Tensiones y Advertencias
Antes de esta comunicación, Trump había dejado entrever la posibilidad de una acción militar similar en Colombia, sugiriendo que Petro debía «cuidarse». El expresidente estadounidense denunció que Colombia tiene fábricas dedicadas a la producción de cocaína, un tema que siempre ha estado en el centro de la cooperación bilateral.
Un Giro en el Discurso
Sin embargo, en el reciente intercambio telefónico, Trump describió la llamada como un «honor». Durante la conversación, ambos líderes discutieron asuntos relacionados con el narcotráfico y otras discrepancias. El uso de un tono más constructivo por parte de Trump marca un cambio significativo en su retórica.
Colombia Agradece el Diálogo
La embajada colombiana en Estados Unidos confirmó la llamada, destacando el «tono constructivo» y la voluntad de continuar el diálogo. Se plantearon temas de cooperación y la ampliación de la agenda común entre ambos países, con énfasis en el respeto mutuo y la estabilidad regional.
Una Conversación Intensa
Petro comentó que la charla tuvo una duración de una hora y defendió los logros de su gobierno en la lucha contra las drogas. También se abordó la situación en Venezuela. «La comunicación es esencial; hablar es un paso hacia la paz y la resolución», expresó el presidente colombiano.
Contexto Crítico
El presidente Petro ha enfrentado conflictos anteriores con el gobierno estadounidense, incluyendo sanciones y acusaciones de vínculos con el narcotráfico. A pesar de ello, ambos líderes están buscando una vía para establecer un nuevo entendimiento en esta compleja relación bilateral.
Expectativas Futuras
A medida que se preparan para la reunión en la Casa Blanca, tanto Colombia como EE. UU. parecen dispuestos a dejar atrás las tensiones pasadas y trabajar hacia un futuro más colaborativo en la lucha contra el narcotráfico y otros problemas regionales.