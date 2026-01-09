Tormenta Goretti afecta a Inglaterra: se prevé la peor nevada en diez años y 380,000 hogares sin luz en Francia

Título: Caos en Francia: 380,000 hogares quedan sin luz a causa de la tormenta Goretti

Bajada: La potente tormenta Goretti arrasa el norte de Europa, dejando a cientos de miles de hogares a oscuras mientras los vientos violentos desatan el caos en el transporte.

Impacto devastador de la tormenta Goretti en Francia

En la mañana del viernes, aproximadamente 380,000 hogares en Francia se quedaron sin electricidad debido a la furia de la tormenta Goretti, que ha golpeado con fuerza la región norte del país. La compañía eléctrica Enedis informó que la mayoría de los afectados residen en Normandía, con un número significativo también en Bretaña, Picardía e Ile-de-France.

Aviso para la población

Las autoridades tanto en Francia como en el Reino Unido han emitido recomendaciones urgentes para que los ciudadanos permanezcan en sus hogares ante las severas condiciones climáticas. Se registraron ráfagas de viento de hasta 132 mph (213 km/h) en la región de Manche, lo que ha aumentado la preocupación por la seguridad pública.

Efectos en el transporte

La tormenta ha ocasionado desastres en los sistemas de transporte. Se aconseja a los viajeros que verifiquen el estado de sus recorridos, ya que múltiples interrupciones fueron reportadas. En muchas áreas, los servicios ferroviarios están cancelados y se han reportado peligrosas condiciones en las carreteras que dificultan la circulación de automóviles.

Preparativos y pronósticos

Los meteorólogos resaltan que las condiciones adversas persistirán durante el fin de semana. Se espera que la tormenta proporcione más lluvia y nieve, lo que podría agravar la situación. Las autoridades continúan monitoreando la situación y trabajan para restaurar la electricidad en las áreas afectadas.