Luciano Benavides celebra su primera victoria»»Luciano Benavides conquista su primera victoria

El piloto argentino Luciano Benavides ha hecho historia al conquistar su primera victoria en motos en el Rally Dakar 2026, dejando una huella imborrable en la etapa maratón entre AlUla y Hail.

Un Triunfo Esperado

Benavides, oriundo de Salta, demostró su talento al ser el más veloz en los 356 kilómetros cronometrados de la etapa. Su espectacular actuación le otorgó una ventaja de 3 minutos y 51 segundos sobre el chileno Ignacio Cornejo, marcando este momento como un hito personal en su carrera.

Este triunfo se siente especialmente significativo, dado que es el primero para Luciano en esta edición del Dakar, y acontece dos décadas después del triunfo de su hermano Kevin en Hail. Kevin actualmente compite en la categoría Challenger T3 junto a Lisandro Sisterna.

Cercanía a la Cima

Gracias a su victoria, Benavides se colocó a menos de seis minutos del líder en la clasificación general de Motos, manteniéndose en la contienda por el título que tanto anhela.

Incidentes en la Competencia

En la categoría de Autos, el argentino Eduardo Blanco sufrió un accidente sin consecuencias físicas tras volcar el Santana que pilota en conjunto con el español Jesús Calleja. El incidente ocurrió durante un salto sobre una duna, pero afortunadamente, ambos escaparon ilesos.

Excelencia en Otras Categorías

En la categoría SSV T4, Manuel Andújar y su navegante Lisandro Sisterna mantuvieron una posición destacada, finalizando séptimos en la etapa y permaneciendo en el Top 10 de la general.

Otra gran actuación vino de Jeremías González Ferioli, quien, junto a Gonzalo Rinaldi, finalizó en el cuarto puesto del día, reafirmando su progreso al escalar al undécimo lugar de la clasificación general.

Triunfos en la Challenger

El navegante argentino Bruno Jacomy volvió a celebrar, esta vez junto al chileno Lucas del Río, logrando su segunda victoria de etapa en el Dakar 2026. La dupla se impuso por 24 segundos sobre el español Pau Navarro, ascendiendo al cuarto lugar en la clasificación acumulada.

En otros resultados destacados, David Zille concluyó cuarto junto a Sebastián Cesana, mientras que Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini terminaron quintos. Kevin Benavides y Luciano Cisterna finalizaron en la décima posición, y Pablo Copetti ocupó el puesto 23.

Desafíos en la División Dakar Future Mission 1000

En la categoría Dakar Future Mission 1000, Benjamín Pascual finalizó en el cuarto puesto con su Segway eléctrica, lo que le hizo descender al segundo lugar en la general, actualmente liderada por el tridente español Juvanteny-Criado-Ribas.