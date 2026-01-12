Tragedia del Matrimonio Docente: Dolor que Unió a Dos Provincias

Trágico accidente en la ruta 14: fallecen dos conocidos docentes

Un trágico suceso conmueve a la comunidad educativa y a los amigos de Raúl Eduardo Ávalos y Estela María Sosa, quienes perdieron la vida en un accidente en la ruta nacional 14, en Misiones.

El viernes por la mañana, una colisión impactante dejó a la pareja sin vida de manera instantánea, cuando su vehículo, un Fiat Siena, chocó de frente contra un camión. Tras el impacto, el auto se incendiò, y ambos quedaron calcinados en el lugar, a pocos metros de la curva del Gauchito Gil, cerca de Santo Tomé.

Un accidente devastador

Según los relatos de testigos, el vehículo de la pareja intentó sobrepasar a otros autos antes de colisionar. El siniestro ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, en el kilómetro 693 de la ruta. A pesar de los esfuerzos de los bomberos de la localidad, el fuego consumió rápidamente el coche y parte del camión, dejando solo desgracia a su paso.

La comunidad llora la pérdida

Raúl, de 60 años, era profesor de Lengua en el Instituto de Enseñanza Agropecuaria y Electromecánica (IEAE) N° 3, mientras que Estela, de 52 años, se dedicaba a la docencia en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial (NENI) N° 2048. La pareja deja atrás a sus hijos Matías, de 26 años, y Emilia, de 24.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño y despedida de sus compañeros y colegas. "No hay palabras para este trágico día", expresó una amiga, recordando su dedicación y amor por la enseñanza.

Un legado de servicio y fe

Estela, además de ser una docente comprometida, fue una figura destacada en la comunidad por su labor en la construcción de la Capilla Santa Rita y San Expedito. Su casa se convirtió en un refugio de fe y un punto de encuentro comunitario, donde organizaba actividades solidarias y vendía comidas para recaudar fondos.

Sus compañeros de trabajo y amigos la recordaron como una mujer de profunda fe y corazón generoso. "Nunca dijo que no cuando se trataba de ayudar", afirmaron, destacando su esfuerzo y dedicación.

Tributos a una vida plena

Las manifestaciones de cariño continúan alcanzando a la familia Ávalos-Sosa. Desde la comparsa Marabú, expresaron su profundo pesar por la partida de Estela, quien será recordada como una estrella en el firmamento marabucero.

El impacto de esta tragedia resuena aún en la comunidad, que se une para recordar y honrar la memoria de dos personas que dedicaron sus vidas a educar y servir a los demás.