ANSES: Nuevos Aumentos y Bonos para Enero 2026 – Montos y Fechas de Acreditación

Aumentos de ANSES en 2026: ¿Cuánto recibirán jubilados y beneficiarios?

A partir de enero de 2026, quienes dependen del sistema de seguridad social en Argentina verán un incremento en sus ingresos. Esta actualización busca mantener el poder adquisitivo ante el aumento de precios.

A quiénes afecta el aumento de ANSES en enero

Los ajustes del mes de enero abarcan a varios sectores, cada uno con sus particularidades:

Jubilados y pensionados del sistema previsional

Titulares de asignaciones sociales, como AUH, AUE y SUAF

Beneficiarios de prestaciones especiales, incluyendo PUAM y Pensiones No Contributivas

Trabajadores de sectores específicos que ya contaban con aumentos salariales acordados

Estos incrementos se aplican automáticamente y se reflejan en los pagos de enero.

Detalles del aumento para jubilados y pensionados

Durante enero de 2026, los haberes previsionales registran un aumento del 2,47%, basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Este ajuste se aplica durante todo el mes y determina los siguientes montos:

Jubilación mínima: $349.299,32

Bono mensual: $70.000

Ingreso total para jubilación mínima: $419.299,32

Por otro lado, la jubilación máxima se establece en $2.350.453,70, sin bonificación adicional, ya que el bono es exclusivo para los haberes más bajos.

Actualización de PUAM y Pensiones No Contributivas

También se han actualizado otros beneficios en enero:

PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): $279.439,46

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $244.509,52

Pensiones No Contributivas con bono incluido: $314.509,52

El bono actúa como un refuerzo y no se suma al haber base.

Asignaciones sociales: AUH, AUE y SUAF

Las asignaciones familiares también han sido ajustadas. Los nuevos valores para la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) reflejan el mismo porcentaje de incremento y se acreditan de acuerdo al calendario establecido.

Los pagos se realizan según el cronograma oficial, organizado por la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas se mantienen disponibles en los canales oficiales del organismo.