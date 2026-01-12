Andy Bell regresa a Argentina para interpretar los grandes éxitos de Erasure

El legendario cantante Andy Bell, conocido por su trabajo con el dúo Erasure, está de vuelta con nuevos temas y una gira que promete emocionar a sus seguidores en Argentina.

Después de 15 años sin lanzar un disco en solitario, Andy Bell ha regresado a los estudios de grabación con su tercer álbum, Ten Crown. Con un nuevo material en mano, comenzará una gira mundial que incluirá paradas en varios países de Sudamérica.

Un Regreso Triunfal al Mundo de la Música

Desde su debut en 1986, Erasure ha sido uno de los dúos más influyentes del pop electrónico con éxitos que han perdurado en el tiempo, tales como Oh l’amour, Sometimes y A Little Respect. Andy Bell, como voz principal y frontman, ha llevado el sonido del dúo a un público global con su carisma y energía.

Fechas y Ciudades de la Gira en Sudamérica

La gira de Bell comprenderá diez presentaciones durante enero de 2026, incluyendo fechas en Perú, Argentina, Chile y Brasil. En el país, se presentará en la ciudad de Junín el lunes 12, y dos días después, el miércoles 14 en C Art Media, en Buenos Aires.

30 Años de Éxitos y Reconocimientos

La trayectoria de Bell comenzó en 1985, cuando trabajaba vendiendo zapatos y frecuentaba escenarios con su banda The Void. Su carrera dio un giro crucial cuando respondió a un anuncio de búsqueda de vocalista y se unió a Vince Clarke, ex integrante de Depeche Mode.

A pesar de varios fracasos iniciales, fue con el sencillo Oh, l’amour que se dio inicio a una serie de éxitos. Desde entonces, Erasure ha vendido más de 20 millones de álbumes, con múltiples discos alcanzando el codiciado puesto número 1 en las listas británicas.

Compromiso y Activismo Social

Además de su carrera musical, Andy Bell es un referente en la comunidad LGBTQ+, participando activamente en campañas de investigación sobre el VIH y el SIDA, y apoyando diversas iniciativas sociales.

El Álbum Ten Crown: Una Nueva Etapa

Tras un espacio de 15 años, su nuevo álbum Ten Crown fue lanzado en mayo de 2025, recibiendo una cálida acogida tanto por parte del público como de la crítica, logrando el primer puesto en las listas de álbumes independientes. Bell también ha estado involucrado en diversos proyectos, incluyendo su participación en el concurso televisivo Popstar to Operastar y otros espectáculos unipersonales.

Una Carrera en Constante Evolución

Con su estilo distintivo y una pasión por la música que no conoce fronteras, Andy Bell sigue demostrando que tiene mucho que ofrecer. La espera ha terminado y los fans pueden esperar una mezcla de sus nuevos temas junto con los clásicos que han marcado generaciones.