Venezuela libera a menos de 10 presos políticos: ¿un paso adelante?

La reciente liberación de un pequeño grupo de presos políticos en Venezuela ha reavivado el debate sobre la situación en el país. Según el analista político Jorge Elías, esto podría ser más un movimiento estratégico que un simple acto de clemencia.

Durante una entrevista en Canal E, Elías destacó que, aunque el chavismo presenta esta medida como un gesto unilateral, la realidad muestra que menos de diez personas han sido liberadas. Esto, según él, tendrá repercusiones en la percepción internacional de Venezuela.

Estados Unidos Apoya la Decisión

Desde Washington, la reacción ha sido positiva. El ex presidente Donald Trump elogió el anuncio, señalando que ha sido bien recibido en la capital estadounidense, lo que ha llevado a la suspensión de una posible nueva escalada de tensiones.

Prioridades Estratégicas de EE. UU.

Elías subrayó que las prioridades de Estados Unidos en la región han quedado claras. “Primero fue el petróleo; no hay dudas al respecto”, afirmó, añadiendo que en ningún momento se mencionó la democracia o el respeto a los derechos humanos. Esto revela una estrategia centrada en intereses económicos, más que humanitarios.

Un Plan para Desarticular al Chavismo

El analista desglosó la estrategia de EE. UU. en tres fases. La primera implica el desmembramiento del chavismo, seguida por una incursión civil de técnicos y, finalmente, una fase de legitimidad democrática. Esto refleja un enfoque sistemático para reestructurar el poder en el país.

Más Allá de la Liberación de Presos

A pesar de lo que se comunicó oficialmente sobre cientos de liberaciones, la realidad señala la salida de menos de diez individuos, entre los cuales se encuentran españoles. Este detalle es revelador y destaca las complejidades políticas en juego, especialmente el vínculo con figuras como el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El movimiento de estos presos políticos, particularmente el vuelo inmediato hacia Madrid, indica una narrativa política que trasciende la mera liberación de detenidos. Así, el futuro de Venezuela continúa entrelazado con las dinámicas internacionales y regionales.