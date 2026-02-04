Tragedia en Brasil: Accidente de autobús deja 15 muertos, incluyendo 3 niños

Un trágico accidente sacudió el noreste de Brasil cuando un autobús que transportaba peregrinos perdió el control y volcó en la carretera estatal AL-220, dejando al menos 15 víctimas fatales en su trayecto de regreso a Alagoas.

Esta mañana, un autobús que trasladaba a 60 peregrinos desde Ceará hacia Alagoas sufrió un grave accidente en el municipio de Sao José da Tapera. Los reportes iniciales indican que, entre los fallecidos, se encuentran siete mujeres, cinco hombres y tres niños. Los heridos han sido rápidamente trasladados a hospitales locales para recibir atención médica.

Detalles del Accidente

Según testigos, el vehículo perdía el control mientras contabilizaba a pasajeros que regresaban de la Romería de Nuestra Señora de las Candelas, celebrada en Juazeiro do Norte, Ceará. El conductor, aún no identificado, se salió de la carretera, provocando una tragedia que ha conmovido a la comunidad.

Operativos de Rescate y Reacciones

Los cuerpos de bomberos y equipos de emergencia se han movilizado para rescatar a las víctimas atrapadas y ayudar a los heridos. Al mismo tiempo, la Policía Civil ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de este horrendo accidente.

Luto Oficial en Alagoas

El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha declarado tres días de luto oficial por las vidas perdidas en esta tragedia. Además, ha expresado su apoyo personal a los equipos que trabajan en la atención a las víctimas y sus familias en este doloroso momento.