Analistas Prevén un Aumento del 50%

El valor de Solana se ha estabilizado en torno a los 100 dólares, un umbral que atrae la atención de traders e inversores tras un notable periodo de volatilidad.

A lo largo de los últimos meses, el token de Solana ha mostrado una notable recuperación al acercarse a un nivel de soporte que ha funcionado en múltiples ocasiones. Luego de experimentar una corrección significativa desde sus picos en enero, comienza a captar optimismo tanto en el análisis técnico como en el fundamental, especialmente en un momento donde la actividad de la red cobra más protagonismo que la mera especulación.

Un Respaldo Firme en el Rango de 95 a 100 Dólares

Históricamente, la zona de 95 a 100 dólares ha servido como base para Solana, y una vez más ha recuperado el interés del mercado, frenando una caída cercana al 25% desde los 127 dólares. Este movimiento ha reconfigurado el mapa técnico para el corto y mediano plazo, creando un escenario propicio para una recuperación.

Indicadores que Aumentan el Optimismo

Solana ha empezado a formar una estructura de recuperación en forma de «V», saliendo de niveles extremos de sobreventa. El índice de fuerza relativa (RSI) ha subido de 18 a 36, lo que históricamente ha señalado rebotes significativos, apunta el analista de mercados, Fermín Aguirre.

En el análisis diario, el RSI se aproxima a 29, un rango que en ciclos anteriores ha marcado zonas de acumulación. La perspectiva semanal también refuerza esta tendencia, destacando un soporte sólido que en 2025 impulsó un aumento del 160% en meses.

Desafíos en el Camino Hacia Arriba

A pesar del optimismo, el precio enfrenta importantes resistencias entre 113 y 115 dólares. Esta zona está marcada por líneas de tendencia clave. «Más arriba, el rango de 125 a 130 reúne a las medias móviles de 50 días y vuelve a captar oferta», explica Aguirre. Si supera estas barreras, los analistas proyectan que el mercado se dirigiría a la zona de 150 dólares, posicionando a Solana para un aumento potencial del 50%.

Creciente Actividad en la Red

Más allá de los análisis técnicos, la actividad en cadena también ofrece fundamentos positivos. El valor total bloqueado en Solana ha alcanzado un máximo histórico de 73,4 millones de SOL, equivalentes a aproximadamente 7.500 millones de dólares, con un incremento semanal del 18%. Este crecimiento sugiere un mayor uso de aplicaciones descentralizadas y un renovado interés en el ecosistema.

«Estamos hablando de hechos que reflejan la seriedad de un proyecto», enfatiza la analista Laura Ventura. Además, la red ha registrado un cúmulo de transacciones diarias en niveles máximos de dos años y un volumen en exchanges descentralizados que ha alcanzado su nivel más alto en 8 meses.

Expectativas Futuras y Proyecciones de Crecimiento

Ante esta situación, Standard Chartered ha ajustado sus proyecciones para Solana, reduciendo su meta de precio para 2026 a 250 dólares, aunque incrementando su visión a largo plazo a 2.000 dólares para finales de la década. Este cambio se debe a la necesidad de consolidar nuevos casos de uso dentro de la red.

La transición hacia micropagos con stablecoins resalta la ventaja competitiva de Solana, gracias a sus tarifas ultrabajas que permiten el uso en aplicaciones de alta frecuencia. Según el banco, este proceso puede conducir a un crecimiento más sostenible, aunque no inmediato.

Consideraciones del Mercado

El mercado está analizando si el nivel de 100 dólares puede ser un suelo que permita una recuperación más robusta. Los expertos proyectan objetivos en el rango de 215 a 260 dólares si se mantiene el impulso y se superan las resistencias actuales.

Sin embargo, Iván Bolé, analista cripto, advierte sobre el contexto general que rodea a Bitcoin y al mercado en general: «El dinero se ha alejado de los activos de riesgo y esta es una realidad con la que tenemos que lidiar». A medida que Solana cotiza por debajo de la EMA 200 semanal, el futuro inmediato sigue siendo incierto.

A pesar de ello, el interés institucional persiste, con vehículos de inversión relacionados con Solana captando flujos significativos. En un panorama de diferenciación entre protocolos, Solana continúa presentando indicadores que la reubican en el radar de los inversores a largo plazo.